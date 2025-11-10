Τελευταία Νέα
«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή ”Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

«ΑΝΟΙΞΑΝ» ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ: ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ – ΡΕΜΑ ΠΑΡΕΣΥΡΕ Ι.Χ.

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  – «ΑΓΩΝΙΩΔΗΣ Η ΚΡΑΥΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ»

ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Δ. ΜΠΕΛΕΡΗΣ – ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Θ. ΒΕΡΟΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΟΧΗΜΑTΩΝ

