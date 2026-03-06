Εκδήλωση για την 8η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών (video)

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλατό της εκπομπής «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, όπου φιλοξενήθηκαν η Ψυχολόγος του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Καλαμάτας Δήμητρα Μιχαλοπούλου, και η Κοινωνιολόγος – Σύμβουλος Εργασιακής Απασχόλησης του Κέντρου, Σοφία Κατσίποδα. Οι καλεσμένες ανέλυσαν τον πολυδιάστατο ρόλο του Κέντρου, το οποίο συμπληρώνει 13 χρόνια προσφοράς παρέχοντας δωρεάν και απόρρητη στήριξη σε γυναίκες που έρχονται αντιμέτωπες με την έμφυλη βία. Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν η μεγάλη βιωματική εκδήλωση που διοργανώνεται την Κυριακή 8 Μαρτίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα των Γυναικών, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μικρής Μαντίνειας στις 18:30. Όπως υπογραμμίστηκε, η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση ενδυνάμωσης, όπου οι γυναίκες θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να ανακαλύψουν τρόπους ενίσχυσης της αυτοφροντίδας τους, υπενθυμίζοντας σε όλους πως στον αγώνα για την ισότητα, καμία γυναίκα δεν είναι μόνη.