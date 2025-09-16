Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων με προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «Αρχάριες γιαγιάδες»

Ο Δήμος Καλαμάτας μέσα από την ομάδα του «Βοήθεια στο Σπίτι» με την υποστήριξη της Filmhouse / Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας και την συνεργασία της Α’ και Β’ Λέσχης Φιλίας Καλαμάτας, σας προσκαλούν με χαρά στην εκδήλωση για την Τρίτη ηλικία με την προβολή της ταινίας “Αρχάριες Γιαγιάδες” (Enkel Fur Anfanger), την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025 στις 19:00 στον φιλόξενο χώρο της Β’ Λέσχης Φιλίας Καλαμάτας

Η προβολή γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, που εορτάζεται την 1η Οκτωβρίου 2025.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, η εκδήλωση έχει ως σκοπό να τιμήσει τους ηλικιωμένους της κοινότητας και να αναδείξει την αξία της κοινωνικής συμμετοχής και της ενεργού γήρανσης. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στον φιλόξενο χώρο της Β’ Λέσχης Φιλίας Καλαμάτας, τις απογευματινές ώρες, και θα περιλαμβάνει την προβολή της ταινίας «ΑΡΧΑΡΙΕΣ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ». Η ταινία διαπραγματεύεται τα γηρατειά με χιούμορ και τρυφερότητα. Είναι αισιόδοξη, αστεία και ειλικρινής, αναδεικνύοντας με σαφήνεια πως ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή! Καλεί τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να ανακαλύψουν νέες πτυχές της ζωής τους και φωτίζει με ευαισθησία και βάθος θέματα όπως η ζωή, η δύναμη και τα δικαιώματα των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, υπενθυμίζοντας πόσο σημαντική είναι η θέση τους στην κοινωνία μας.

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία, επιδιώκεται να δοθεί ένας ιδιαίτερος συμβολισμός, αναδεικνύοντας τον πλούτο, τη σοφία και τη δύναμη των ηλικιωμένων ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο, καθώς βασίζεται στη συνεργασία της «Βοήθειας στο Σπίτι» και της Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας, και στη φιλοξενία της Β΄ Λέσχης Φιλίας.

Την ταινία προλογίζουν, εισάγοντας στο νόημα της εκδήλωσης η Σοφία Κοτσιλιέρη και η Παναγιώτα Μηλίτση, Κοινωνικές Λειτουργοί της «Βοήθειας στο Σπίτι» του Δήμου Καλαμάτας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

ΑΡΧΑΡΙΕΣ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ – ENKEL FUR ANFANGER

Comedy, Romance | 13+ | 2020 | Ger | 104’

σκηνοθεσία: Wolfgang Groos

παίζουν: Maren Kroymann, Günther Maria Halmer, Maxime Diemer

19:00 | Β’ Λέσχη Φιλίας Καλαμάτας, Κουφού Ελιές | Είσοδος ελεύθερη