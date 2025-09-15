Το μέχρι τέλους (και) στους ηθικούς αυτουργούς του Σαμαρά, ο Τσίπρας που… πρέπει να απαντήσει, τα… καθρεφτάκια των εξαγγελιών, η πραγματικότητα στην περιφέρεια και η ακρίβεια (video)

Για την καταδίκη των «κουκουλοφόρων» της Novartis γράφτηκε σήμερα ένας επίλογος που βάζει τα πράγματα στη θέση τους και αποδίδει τιμωρία σε όσους με ψεύδη σπίλωναν υπόληψη. Το δικαστήριο έκρινε τους δυο προστατευόμενους μάρτυρες «ψεύτικους με τη βούλα» με χαρακτηριστικές τις αναφορές του Νίκου Μπελογιάννη που θύμισε το «κλάμα του κυρίου Πικραμμένου, το «ντου» που έγινε στο σπίτι του Σαμαρά και σε… θυρίδες» κάνοντας λόγο για έναν «τεράστιο εξευτελισμό». Ανατρέχοντας στο παρελθόν ο Νίκος Μπελογιάννης αναφέρθηκε στην κατάσταση «τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου κλήθηκε στο ειδικό δικαστήριο και τότε ο Μένιος Κουτσόγιωργας, το δεξί χέρι του Ανδρέα, πέθανε μέσα στο δικαστήριο».

Ο διευθυντής της τηλεόρασης BEST εξέφρασε την στήριξή του στον Αντώνη Σαμαρά και στη βούλησή του «να το πάει κάτω, κάτω γιατί πρέπει να αποκαλυφθούν οι ηθικοί αυτουργοί», για να πει «τι πάει να πει ο κάθε Φιλίστορας Δεστεμπασίδης… να λέει και να σπιλώνει ανθρώπους, συνειδήσεις» για να πει με νόημα «ξέρουμε πολλά καλά τι έχει γίνει…», αναφερόμενος και στο προσωπικό κόστος που έχει κληθεί να πληρώσει ο πρώην Πρωθυπουργός «ιδιαίτερα ο Αντώνης Σαμαράς που θυσίασε τόσα και έχασε το μάτι του για την πατρίδα…».

«Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει εκείνο το βράδυ» είπε ξετυλίγοντας το κουβάρι της πολύκροτης αυτής ιστορίας τονίζοντας πως «έπρεπε να έχουν μαζέψει τον κ. Παπαγγελόπουλο… τότε που βρήκε από το Μαξίμου και λέει είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους. Ποιο είναι το σκάνδαλο τελικά;» για να επισημάνει ωστόσο και την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα «Πρέπει να απαντήσει σε αυτό το θέμα και ο κ. Τσίπρας… Να μην είναι αμέτοχος όλων. Να βγει να πει δεν ξέρω παιδιά! Παραπλανήθηκα; Το ‘στησα εγώ; Δεν ξέρω τι έγινε… Δεν θέλω να πιστέψω κ. Τσίπρας. Αν δεν το έστησε παραπλανήθηκε, από ποιόν; Ο Παπαγγελόπουλος ήταν Εισαγγελέας».

Μια ολόκληρη πολιτική ιστορία με σοβαρές επιπτώσεις «να τους πάνε και φυλακή… Όχι μόνο τους ξεφτιλίσανε, θυμάστε τι λέγανε! Πρέπει να βγει ο κ. Τσίπρας να απαντήσει και ο κ. Παπαγγελόπουλος δεν μπορεί να κρύβεται… έχει απόλυτο δίκαιο ο κ. Σαμαράς να λέει ότι θα το πάει κάτω, κάτω».

Η ΔΕΘ, ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΟ ΖΩΝΑΡΙ

ΔΕΘ, πολιτικές αντιπαραθέσεις και πολίτες στο ενδιάμεσο να παλεύουν να βγάλουν τα προς το ζην. Αντλώντας από τα λόγια του κόσμου σε δυο νομούς όπως η Μεσσηνία και η Λακωνία με δεξιό πρόσημο, ο Νίκος Μπελογιάννης καυτηρίασε το γεγονός ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν ακουμπούν τους πολίτες κι από την άλλη τα δημοσκοπικά ευρήματα που θέλουν την κυβερνώσα παράταξη να αυξάνει το ποσοστό της. «Δεν είδα να πει κανένας μπράβο! Πως βγάλανε τις δημοσκοπήσεις αυτές ότι πήραν 2% παραπάνω δεν ξέρω αυτός πως γίνεται! Η ακρίβεια είναι άνω ποταμών… Το αφήγημα του καθενός, είναι αφήγημα και μπορεί να λέει ότι μοιράζουμε καθρεφτάκια στους ιθαγενείς» για να σταθεί στα λόγια του κόσμου «όποιον και να ρωτήσεις σου λέει ότι πάει από το κακό στο χειρότερο».

Ενώ το δίλλημα που θέτει η κυβέρνηση «μετά τη ΝΔ τι;» ο Νίκος Μπελογιάννης σημείωσε αρχικά «δεν κατάλαβα δηλαδή. Θα φύγει ο Μητσοτάκης και μετά θα κλείσουμε το μαγαζί; Θα κλείσει η Ελλάδα; Ένας άνθρωπος ευφυής όπως ο κ. Μητσοτάκης δεν νομίζω ότι πιστεύει τέτοια πράγματα…» για να πει με νόημα «μην ξεχνάμε πως ο κ. Μητσοτάκης ξανάβγαλε τον κ. Τσίπρα στην επιφάνεια και μας κουνάει το δάχτυλο!».

«Δεν νομίζω ότι είναι εύκολος αντίπαλος ο κ. Τσίπρας» ενώ με αφορμή την παραδοχή Μητσοτάκη «ότι κάποιοι επιχειρηματίες και κάποια ΜΜΕ τον σπρώχνουν τον κ. Τσίπρα και τέτοια, όπως φαίνεται ο κ. Τσιπρας έχει και μεγάλες πλάτες, είναι και πιο έμπειρος…»

Ενώ στα όσα φημολογούνται για νέο πολιτικό φορέα στη δεξιά, ο κ. Μπελογιάννης είπε «εάν θα γίνει άλλο κόμμα στα δεξιά της ΝΔ, νομίζω ότι οι πιθανότητες του κου Μητσοτάκη είναι πολύ λίγες.»

Εστιάζοντας στη συνέχεια στην καθημερινότητα εκτιμώντας πως αυτή θα είναι η χαριστική βολή για την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη λέγοντας πως «Θα τον φάει η βουή του κόσμου, που είναι στην καθημερινότητα, τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ γιατί έχουν απογειώσει τις τιμές, η ενέργεια, τα ρεύματα. Το ρεύμα με την πράσινη και τα πράσινα άλογα αυτά που έλεγε, κλείσανε τα λιγνιτωρυχεία και πάνε και αγοράζουν λιγνίτες και ρεύματα από τα Σκόπια… ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί και τί κάνουν.

«Ότι και να κάνει είναι δύσκολο να ανατρέψει το αισιόδοξο τέλος του καλοκαιριού» εκτίμησε, θέτοντας το ερώτημα «θα λύσει το πρόβλημα; Η χρονιά ήταν χειρότερη από πέρυσι.»

Και μπορεί το ΑΕΠ μπορεί να εμφανίζεται ανεβασμένο ωστόσο το πρωτογενές πλεόνασμα αγγίζει τα 6,9 δις με τον διευθυντή της τηλεόρασης BEST να εστιάσει στην αγορά ακινήτων λέγοντας πως «έχει ανεβεί πολύ από τις αγορές των κατοίκων του εξωτερικού σε όλα τα οικόπεδα στην Ελλάδα. Έχουν ανεβεί οι τιμές με την Golden Visa, αγοράζουν όλοι. Τα παίρνουν αυτοί φθηνά, γιατί γι’ αυτούς είναι φθηνά ότι παίρνουν… για τον Έλληνα είναι πανάκριβα!».

Η νέα πραγματικότητα θέλει και το επιχειρείν πληγωμένο. «εδώ στην παραλία της Καλαμάτας να κοιτάξεις στην Ναυαρίνου πόσα μαγαζιά ήταν το καλοκαίρι ξενοίκιαστα. Τι θα γίνει το χειμώνα; Η ακρίβεια έχει σαρώσει τα πάντα…». Οι εκπτώσεις της ακρίβειας εμφανέστατες πλέον στην καθημερινότητα των πολιτών ακόμα και στα πιο απλά «το παγωτό, το κυπελάκι στο χέρι το πιο μικρό κάνει 5 ευρώ! Και λίαν επιεικώς να πληρώσεις 50 ευρώ για να φας, 70 ευρώ για να βγεις έξω… και όλοι είναι σε απόγνωση!» κι αυτό είναι πλέον το ντόμινο της ακρίβειας «Τα μαγαζιά δεν κονομάνε γιατί πολεμάνε με χίλιους δυο τρόπους για να επιβιώσουν».

Στην κουβέντα και το δημογραφικό, η ερήμωση της περιφέρειας και οι σχολικές αίθουσες με λιγότερα παιδιά, με την αφορμή την παρουσία της Θεοφανίας Σιούτη, Προϊσταμένης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στην εκπομπή «Τι λες τώρα» που ξεκίνησε νέο κύκλο στο ΒEST με την Αναστασία Μάντζαρη στην παρουσίαση. Ευχόμενος πρωτίστως «καλή αρχή στην Αναστασία που παίρνει τη σκυτάλη από μια πολύ δυναμική δημοσιογράφο τη Δέσποινα Ηλιοπούλου, την ευχαριστούμε…» ο κ. Μπελογιάννης έθιξε το μείζον αυτό ζήτημα για τη χώρα «Δεν υπάρχουν παιδιά, τα σχολεία στα χωριά κλείνουν όλα! Ποιος να πάει στα χωριά. Να δουλέψει τη γη;» για να επισημάνει τις δυσκολίες του αγροτικού επαγγέλματος και την ανάκτηση «όλοι απογοητευμένοι. Δεν υπάρχει τιμή. Εν αντιθέσει με την Ισπανία που είναι πιο οργανωμένο το κράτος, πολύ πιο ανεπτυγμένοι». Μιλώντας για τα αγροτικά ζητήματα έβαλε στην κουβέντα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τελευταίες εξελίξεις «Καλά έκανε η γυναίκα και πήρε φεράρι! Να πάρει και μια, και δυο και τρεις… κλεμμένα να μην τα έχει! Και επειδή μπορεί να τα έχει κλεμμένα να δούμε ποιος την βοήθησε να τα κλέψει. Γιατί δεν ακούω κανέναν να λέει για τους αγρότες της Κρήτης!» αναφερόμενος στη διάσταση του ζητήματος «αυτούς που κάναν τους ελέγχους και δώσανε τα λεφτά δεν πρέπει αυτοί να πληρώσουνε;»

Στην ατζέντα και τα αυτοδιοικητικά, στον απόηχο της πρόσφατης παρουσίασης του νέου place brand από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο Νίκος Μπελογιάννης στάθηκε θετικά για την όλη εκδήλωση τονίζοντας ωστόσο πως σημαντικό είναι «Να μην μείνουν στα λόγια. Ήταν πολύ ωραία η παρουσίαση που έγινε. Να τολμήσω να πω ότι ο κ. Τατούλης είχε κάνει την παρουσίαση το 2012 – μου το θύμισε κάποια προχθές – ήταν πολύ μεγαλύτερη και πολύ μεγαλειώδης, βέβαια είχε στοιχίσει τα τετραπλάσια λεφτά. Εκεί δεν μίλησε κανένας! Δεν πρέπει να υπάρχουν τσιγγουνιές όταν προβάλλεται όλη η περιφέρεια. Κι όταν προβάλλεται αυτό το προϊόν το οποίο δεν ήταν μόνο για τουρισμό, ήταν για πολλά πράγματα». Το κρίσιμο πλέον είναι «το θέμα είναι να υπάρχουν αποτελέσματα… σε όλους τους τομείς».

Ειδικά σε ότι αφορά στο ζήτημα του νερού – με αναφορές στη λιμνοδεξαμενή Τρικόρφου και τα νερά του Κεφαλόβρυσου -ο κ. Μπελογιάννης τόνισε ότι «θα πρέπει «να υπάρχουν σημαντικά έργα που θα διευκολύνουν την παραγωγή και την οικονομία σε όλους τους τομείς» ενώ χαρακτήρισε καίριο να υπάρχει σύσσωμη φωνή από Μεσσηνία και Ηλεία «για να φτιαχτεί ο δρόμος Πύργος – Καλό Νερό». Μεταφέροντας παράλληλα και παράπονα του κόσμου για τον δρόμο στην περιοχή της Τριφυλίας «…κύριε Αναστασόπουλε και κύριε Πτωχέ, ο δρόμος από την Τσακώνα μέχρι το καλό Νερό, μετά το Δώριο και τον Βασιλικό είναι σαν βομβαρδισμένα τοπία! Δεν μπορεί να πέσει πίσσα εκεί, να πάρουμε έγκριση από την Ευρώπη;»

Ο ΜΙΝΙ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αναφερόμενος στον πρόσφατο μίνι ανασχηματισμό στον δήμο Καλαμάτας ο κ. Μπελογιάννης σημείωσε ότι «κάποιοι δυσαρεστήθηκαν κάποιοι λένε το ένα, κάποιο το άλλο το θέμα είναι ότι ο Θανάσης Βασιλόπουλος τόλμησε… Αυτό που έχει σημασία είναι πως η πόλη αλλάζει, προχωράει με γρήγορους οι πεζόδρομοι που θα ομορφύνουν τη πόλη. Αλλά χρειάζονται έργα υποδομής» εστιάζοντας στα ζήτημα της στάθμευσης «χρειάζονται οπωσδήποτε πράγματα για να γίνουν πράγματα μέσα στην πόλη». Ψηλά και τα θέματα της διάνοιξης της Κρήτης και το Παλαί Ντε Σπορ. Ενώ για το κολυμβητήριο αναρωτήθηκε για πολλοστή φορά «δεν υπάρχει ένας ευεργέτης να φτιάξει ένα κολυμβητήριο; Τόσα λεφτά έχετε κάποιοι πλούσιοι ένας φτιάξει κάτι, να μείνει και το όνομά του;» αναφερόμενος στις μεγάλες προσφορές των Αλεξανδράκη και Πανταζόπουλου.