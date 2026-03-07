Θυελλάρα, ομαδάρα! Εκεί, εκεί, στην Α΄ Εθνική! Έγραψε από σήμερα ιστορία η Καλαμάτα! Πρωταθλήτρια και άνοδος στη Super League έπειτα από 26 χρόνια (video)

Το όνειρο έγινε πραγματικότητα!!! Η Θυελλάρα ήταν η ομαδάρα και δίκαια κατέκτησε το πρωτάθλημα!!! Η καλύτερη ομάδα το απέδειξε κάθε φορά στο γήπεδο και σήμερα και επέστρεψε εκεί όπου ανήκει! Η άνοδος της Καλαμάτας στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έρχεται έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια, γράφοντας μια από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία της ομάδας.

Ο «στρατηγός» Αλέκος Βοσνιάδης και οι «μαχητές» του οδήγησαν τη «μελανόλευκη» με συνέπεια, αφοσίωση και πάθος στην κατάκτηση του μεγάλου στόχου. Με όπλα τη στρατηγική, την υπομονή και την επιμονή, κατάφεραν να ολοκληρώσουν μια εξαιρετική σεζόν, σφραγισμένη από ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Μια ομάδα, μια πόλη, μια ιστορία που συνεχίζεται. Η προσπάθεια του Γιώργου Πρασσά και όλων των συνεργατών του που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια, έφερε καρπούς και μια πόλη γιορτάζει, ένας νομός στο… πόδι, για μια ιστορική στιγμή. Και το έβλεπες σε κάθε λεπτό στο ματς με τον Πανιώνιο πως η Μαύρη Θύελλα πήγαινε για ένα και μόνο αποτέλεσμα, τη νίκη. Τελειώνοντας έτσι το πρωτάθλημα από σήμερα, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play off. 0-1 και τον Πανιώνιο και η πόλη βγαίνει στους δρόμους για να γιορτάσει την ιστορική επιστροφή.

Οι δηλώσεις του Αλέκου Βοσνιάδη

Στην κανονική διάρκεια του Νοτίου Ομίλου της Super League 2, η ομάδα της Μεσσηνίας τερμάτισε πρώτη και μάλιστα αήττητη, έχοντας συγκομιδή 16 νικών, 2 ισοπαλιών και καμίας ήττας!

Οι δύο ισοπαλίες ήταν στο ντέρμπι της Νέας Σμύρνης στον α΄ γύρο του πρωταθλήματος με τον Πανιώνιο, και η άλλη εντός έδρας με το Αιγάλεω. Έτσι, μπήκε στα play off της Super League 2 με ξεκάθαρο προβάδισμα και ακόμη πιο ξεκάθαρο στόχο: την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια. Μοναδικό εμπόδιο στον δρόμο της στάθηκε ο Πανιώνιος, τον οποίο κατάφερε τελικά να ξεπεράσει, επικρατώντας με 0-1. Το «χρυσό» γκολ της ανόδου πέτυχε ο Μορέιρα, ο εξτρεμ από τη Νέα Γουινέα, στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, δίνοντας το προβάδισμα που έμελλε να αποδειχθεί καθοριστικό.

Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από ένταση και εκνευρισμό για το σύνολο του Παύλου Δερμιτζάκη, που δεν κατάφερε να ανακόψει την πορεία της αποφασισμένης «μελανόλευκης» ομάδας. Η αποβολή του Κολοβού πριν καν συμπληρωθούν 20 λεπτά αγώνα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια του Πανιωνίου, ο οποίος αγωνίστηκε για μεγάλο μέρος του αγώνα με αριθμητικό μειονέκτημα.

Κάπως έτσι, το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Η Καλαμάτα επιστρέφει εκεί όπου ανήκει, στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου, σκορπίζοντας χαρά και υπερηφάνεια στους φιλάθλους της και σε ολόκληρη τη Μεσσηνία.

Οι πρώτοι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν… από τα αποδυτήρια

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

Μετά την επική νίκη επί του Πανιωνίου, η αποστολή ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής στην έδρα της εκεί όπου την περιμένει ο φίλαθλος κόσμος. Το ραντεβού στην κεντρική πλατεία όπου οι φίλαθλοι της Μαύρης Θύελλας θα υποδεχθούν την πρωταθλήτρια της καρδιάς τους!

Η Καλαμάτα επικοινωνεί την σπουδαία αυτή στιγμή μέσω των soclal media καλώντας τους φίλους και υποστηρικτές της να γιορτάσουν όλοι μαζί το σημαντικό αυτό ορόσημο για την ίδια και τον μεσσηνιακό αθλητισμό..

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Με ένα posrt στα social media ο δήμαρχος Καλαμάτας είναι ανάμεσα στους πρώτους που συγχαίρουν την ομάδα της Μαύρης Θύελλας για την άνοδό της.

Η διοίκηση του Α.Ε.Π.Σ. ΑΡΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και όλη η οικογένεια της ακαδημίας TORNADOS P.F.A. θέλουμε να συγχαρούμε την διοίκηση , το προπονητικό και ιατρικό επιτελείο, τους ποδοσφαιριστές και όλη την ομάδα του Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ για την άξια άνοδο μετά από πολλά χρόνια στη SUPER LEAGUE.

Ευχόμαστε ολόψυχα η μεγάλη ομάδα του νομού μας να γίνει η αφορμή για μια ολοκληρωτική ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην ευρύτερη περιοχή μας .

Ένας εκ των βετεράνων της ομάδας, ο Άγγελος Σκαφιδάς, γιορτάζει όπως τότε και τώρα την άνοδο της ομάδας…

Μικρή προϊστορία

Η «Μαύρη Θύελλα» αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην Α’ Εθνική κατηγορία την περίοδο 2000-2001. Η ομάδα υποβιβάστηκε μαθηματικά τον Μάιο του 2001, μετά από ήττα από τον Πανηλειακό.

Συνολικά, η ομάδα της Μεσσηνίας αριθμεί 7 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία (1972–73, 1974–75, 1995–96 έως 1997–98, και 1999–00 έως 2000–01) με καλύτερη να θεωρείται η σεζόν 1999-2000, όταν τερμάτισε σε υψηλή θέση και συμμετείχε στο Ιντερτότο.