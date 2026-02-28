LIVE αύριο στο BEST το ντέρμπι: Καλαμάτα – Μαρκό για την 3η αγωνιστική των playoffs της SL2

Τέσσερις αγωνιστικές «στροφές» απομένουν για να πέσει η αυλαία των playoffs, και να ξεκαθαρίσει η υπόθεση άνοδος στη Stoiximan Super League.

Η Καλαμάτα απολαμβάνει τη μοναξιά της «κορυφής» στον όμιλο του νότου, έχοντας απόσταση δυο βαθμών από τον Πανιώνιο. Οι δυο τους θα αναμετρηθούν εκ νέου στη Νέα Σμύρνη για την 4η αγωνιστική, σε έναν αγώνα που, όπως όλα δείχνουν, θα κρίνει τα πάντα. Η Μαύρη Θύελλα διατηρεί το πλεονέκτημα του bonus της μεταξύ τους ισοβαθμίας (σ.σ. κριτήριο ανόδου είναι η καλύτερη θέση που έλαβαν οι ομάδες στην κανονική διάρκεια), αλλά έως τώρα καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της πάντοτε αξιόμαχης Μαρκό.

Για την 3η αγωνιστική, αύριο, Κυριακή 1η Μαρτίου 2026 και ώρα 3 μ.μ. η Καλαμάτα έχει ραντεβού με την Μαρκό στο Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας, όπου αναμένεται να δώσει δυναμικά το «παρών» ο φίλαθλος κόσμος της ομάδας. Στόχος: η νίκη!

Ο αγώνας θα μεταδοθεί LIVE από το ACTION 24 και την τηλεόραση BEST

Στο άλλο ματς των play off αναμετρώνται Ολυμπιακός Β’ και Πανιώνιος, στο προπονητήριο του Ρέντη, το οποίο θα προβληθεί από το ΜΕGA NEWS

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

4η αγωνιστική (8/3)

Πανιώνιος – Καλαμάτα

5η αγωνιστική (15/3)

Καλαμάτα – Ολυμπιακός B’

Μαρκό – Πανιώνιος

6η αγωνιστική (22/3)

Μαρκό – Καλαμάτα

Πανιώνιος – Ολυμπιακός B’

Η βαθμολογία των playoffs

1.Καλαμάτα 28

2.Πανιώνιος 26

3.Μαρκό 18

4.Ολυμπιακός Β’ 15