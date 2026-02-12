Τελευταία Νέα
Παράταση του ωραρίου πώλησης των εισιτηρίων για το Καλαμάτα-Πανιώνιος

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως σήμερα (12/02) και αύριο Παρασκευή (13/02), τα γραφεία της ομάδας μας θα παραμείνουν ανοιχτά ως και τις 20:00 με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας.

Η αγορά των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Πανιώνιο γίνεται μόνο από τα γραφεία της ΠΑΕ, όπως και τα ειδικά πακέτα για τα τρία παιχνίδια των playoffs, με την επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων (ΑΜΚΑ και αστυνομική ταυτότητα με αρχή έκδοσης τον νομό Μεσσηνίας).

Υπενθυμίζεται, πως τα εισιτήρια για την ερχόμενη αναμέτρηση θα είναι προς διάθεση μέχρι και το βράδυ (20:00) της Παρασκευής, 13/02.

