Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος της Κύπρου – Εντοπίστηκε ύποπτο drone

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (04.03.2026) στην Κύπρο καθώς εντοπίστηκε ύποπτο drone προερχόμενο από τον Λίβανο με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά ο εναέριος χώρος.

Περισσότερα σε λίγο…

Πηγή: newsit.gr