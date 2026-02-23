Τελευταία Νέα
Έκλεψε τις εντυπώσεις η μεγάλη παρέλαση του 166ου Καρναβαλιού της Μεσσήνης (video)

Φέτος, το καρναβάλι της Μεσσήνης συμπληρώνει 166 χρόνια και παραμένει μία από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της περιοχής, διατηρώντας ζωντανά τα παραδοσιακά δρώμενα που αναδεικνύουν την τοπική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στην πόλη και στις κοινότητες, με αποκορύφωμα τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση.

Χιλιάδες ντόπιοι και επισκέπτες έλεαβαν μέρος ζωντανεύοντας τους δρόμους με γέλια, χορούς και πολύχρωμες στολές. Βασικό συστατικό; Η διασκέδαση και η απαραίτητη… καρναβαλική διάθεση!

Την καρναβαλική αυτή γιορτή παρακολουθήσατε LIVE  από την τηλεόραση Best, με την τεχνογνωσία και την ποιότητα της Belogiannis Audio Visual, φέρνοντας το κέφι και την ατμόσφαιρα της παρέλασης απευθείας στο σπίτι σας.

