Τρίτη
3
Μάρτιος
Απονεμήθηκαν τα βραβεία στα καρναβαλικά γκρουπ που συμμετείχαν στο 166ο Καρναβάλι Μεσσήνης

Έγινε χθες η απονομή των βραβείων στα καρναβαλικά γκρουπ που συμμετείχαν στο 166ο Καρναβάλι Μεσσήνης και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους σε όλες τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου  με αποκορύφωμα την μεγάλη παρέλαση της Καθαράς Δευτέρας. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των νικητών πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στον χώρο του ΚΑΠΗ Μεσσήνης, με τα ίδια τα γκρουπ να αναλαμβάνουν την επιλογή των καλύτερων συμμετοχών. Συνολικά απονεμήθηκαν βραβεία σε πέντε κατηγορίες.

Το γκρουπ 11: «Ντουζιέρες» (Café 7η  και Penelope – Penelope) κέρδισε συνολικά 3 βραβεία, του Καλύτερου καρναβαλικού γκρουπ, της Καλύτερης στολής και του Πολυπληθέστερου γκρουπ. Το γκρουπ 9: «Bye bye sto Dubai» (Beauty-Full-Salon Γεωργία Διαμαντοπούλου) κέρδισε το βραβείο Καλύτερης συμμετοχής στις καρναβαλικές εκδηλώσεις και τέλος του γκρουπ 1: «Μίμος» – 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης κέρδισε το βραβείο Καλύτερης εμφάνισης στην καρναβαλική παρέλαση.

Η πρόεδρος της Κοινότητας Δώρα Βαρανάκη κατά την απονομή των βραβείων συνεχάρη τους καρναβαλιστές για την παρουσία τους στις καρναβαλικές εκδηλώσεις, διευκρινίζοντας ότι από φέτος υιοθετήθηκε η νέα διαδικασία με βράβευση, ύστερα από ψηφοφορία από τους ίδιους τους καρναβαλιστές που αξιολογούν εκ των έσω την συνολική συμμετοχής τους.

