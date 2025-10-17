Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Το Ίδρυμα Ευγενίδου ενισχύει τη γεωργική κατάρτιση σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ‑ΔΗΜΗΤΡΑ – Στρατηγική πρωτοβουλία για αναβάθμιση των δεξιοτήτων στον πρωτογενή τομέα

Στις 10 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διαδικτυακό σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ με το Ίδρυμα Ευγενίδου για την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα.

Στόχος της δράσης ήταν η παιδαγωγική και μεθοδολογική ενίσχυση των εκπαιδευτών καθώς και η εξειδίκευσή τους στις εξής θεματικές ενότητες:

Τεχνικές θερμοκηπιακών καλλιεργειών

Βιοασφάλεια και εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο εστίασε σε:

Παρουσίαση και τρόπος εφαρμογής εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων

Παιδαγωγικές και διδακτικές τεχνικές για την εκπαίδευση ενηλίκων

Χρήση και ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων μάθησης

Προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού στις ανάγκες των καταρτιζομένων

Η υλοποίηση των δράσεων συνδέεται τόσο με τις τρέχουσες εθνικές πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα για την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό θερμοκηπίων, όσο και με την ανάγκη εκπαίδευσης των κτηνοτρόφων στη διαχείριση επιζωοτιών μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που εμφανίστηκαν στη χώρα μας.

Από το Ίδρυμα Ευγενίδου συμμετείχαν:

Μαρία Φιλιππή, Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Γιούλη Τζαφέρου, Υπεύθυνη ICT & Digital Learning, Ινστιτούτο Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχαν:

Δρ Σμαράγδα Σωτηράκη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Δρ Γεώργιος Ντίνας, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αειφόρων Αγροτικών Κατασκευών και Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Αντώνιος Παρασκευόπουλος, Προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Τριφυλίας.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Π. Χατζηνικολάου, Αντιπρόεδρος Α΄ του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ

Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και από το Ίδρυμα Ευγενίδου, με αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών και στελεχών του Ιδρύματος, χωρίς πρόσθετο κόστος για τον ΕΛΓΟ‑ΔΗΜΗΤΡΑ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των υλοποιήσιμων δράσεων της συνεργασίας, το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει νέες υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026 για σπουδαστές των ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ‑ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι υποτροφίες αφορούν: