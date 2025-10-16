Τελευταία Νέα
ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 8% στις τιμές εκροών γεωργίας – κτηνοτροφίας τον Αύγουστο

Μείωση 8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος δείκτης του Αυγούστου 2024, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2023, είχε παρουσιάσει μείωση 3,9%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 5,9%. Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 – Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2023 – Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 3,2%.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του insider.gr πατώντας εδώ 

