ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Εκπαίδευση στο πεδίο βολής Καλαμάτας

Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά, στο πεδίο βολής του 9ου Συντάγματος Πεζικού θα πραγματοποιηθεί από το 9ο Σύνταγμα Πεζικού – ΚΕΝ Καλαμάτας,

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, μεταξύ των ωρών 08:00 – 14:00

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, μεταξύ των ωρών 08:00 – 14:00 και

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, μεταξύ των ωρών 08:00 – 14:00

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, ανθρώπων και ποιμνίων από την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων: Τούρλες (ύψωμα 106), Άγιος Φανούριος (ύψωμα 166), Άγιος Κωνσταντίνος (ύψωμα 186), ύψωμα 123 και συνεργεία Δήμου Καλαμάτας, περί τον Νέδοντα, βόρεια της Καλαμάτας.

