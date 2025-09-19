Ξεκίνησε η νέα δημιουργική χρονιά στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις!

Με ενθουσιασμό, έμπνευση και αγάπη για τα παιδιά, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις, άνοιξαν και φέτος τις πόρτες τους, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που καλλιεργούν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τη χαρά της μάθησης.

Σχολική μελέτη, εικαστικές δημιουργίες, θεατρικό παιχνίδι, μουσική, χορό, αθλητικές δράσεις, ρομποτική, περιβαλλοντικές δραστηριότητες, ενίσχυση δεξιοτήτων και πολλά ακόμη περιμένουν τους μικρούς μας φίλους, σε ένα περιβάλλον που στηρίζει την έκφραση, τη φιλία και τη θετική εμπειρία.

Ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε. Φάρις συνεχίζουν με συνέπεια το έργο τους, επενδύοντας στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών και στη στήριξη των οικογενειών. Μια νέα χρονιά γεμάτη εμπειρίες, χαμόγελα και αναμνήσεις μόλις ξεκινά!