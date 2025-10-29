Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντών από το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας του Ε.Ε.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας του Ε.Ε.Σ. προτίθεται να οργανώσει και να υλοποιήσει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντών Τομέα Υγείας Ε.Ε.Σ.

Ο Τομέας Υγείας του Ε.Ε.Σ. έχει να επιδείξει μια διαρκή δυναμική παρουσία καθώς υλοποιεί ένα μεγάλο μέρος του καθημερινού Ανθρωπιστικού Έργου του Ελληνικού Ερυθρού σταυρού.

Γίνε και εσύ Εθελοντής Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ., στον μεγαλύτερο και αρχαιότερο Ανθρωπιστικό Οργανισμό στην Ελλάδα.

Γίνε η δύναμη που φέρνει φροντίδα και χαμόγελο εκεί που υπάρχει ανάγκη.

Γίνε η φωνή της αγάπης και της ελπίδας για χιλιάδες συνανθρώπους μας.

Πληροφορίες : Ε.Ε.Σ. Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας

Διεύθυνση : Κεφάλα 5

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 27210 87737