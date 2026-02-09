Eκπρόσωποι της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΑΚ) Μεσσηνίας επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Μεσσήνης

Τον Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο επισκέφθηκαν σήμερα οι εκπρόσωποι της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΑΚ) Μεσσηνίας, Κώστας Βλαχονικολός και Ηλίας Φωτόπουλος, με τους οποίους συζήτησε για τις δράσεις της ΟΑΚ Μεσσηνίας και την συνδρομή της σε περιστατικά του Δήμου Μεσσήνης κατά το 2025.

Ο επικεφαλής της ΟΑΚ κ. Βλαχονικολός αφού ενημέρωσε για τα συμβάντα στα οποία έχουν επιληφθεί, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της επικοινωνίας και της ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από τις δράσεις της εθελοντικής ομάδας. Πρόσθεσε ότι για τον σκοπό αυτό τα μέλη της Ομάδας προβαίνουν σε εκπαιδευτικές ενημερώσεις σε σχολεία, με πιο πρόσφατη την άσκηση σεισμού στο Δημοτικό Σχολείο Αριστομένη.

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης κ. Αθανασόπουλος, υπογράμμισε ότι μέσα από τα πεπραγμένα της ΟΑΚ αναδεικνύεται η πολύτιμη συνεισφορά των μελών της σε κάθε δύσκολη συνθήκη, είτε σχετίζεται με πυρκαγιά είτε με πλημμύρα. Επιπλέον, σημαντική είναι η συμμετοχή της ΟΑΚ με περιπολίες κατά την αντιπυρική περίοδο καθώς και σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Μάλιστα πρόσφατα, συμμετείχε σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Μεσσήνης, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε νοικοκυριά του οικισμού Τζάνε από τα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Ο κ. Αθανασόπουλος πρόσθεσε ότι η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζει την εθελοντική προσφορά της ΟΑΚ Μεσσηνίας, την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευμένων μελών της, καθώς και την άριστη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τον Δήμο Μεσσήνης.