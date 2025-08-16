Πορτογαλία – Πώς η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα πέρασε ολόκληρη στα ράφια

Ενώ η κυβέρνηση ποντάρει στο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ για να κάνει λίφτινγκ στο καταρρακωμένο (και όχι απλώς τσαλακωμένο) της προφίλ, η ακρίβεια καλπάζει ανενόχλητη.

Δεν είναι μόνο τα μηνύματα για τον πληθωρισμό από την ΕΛΣΤΑΤ και τη Εurostat που προκαλούν ανησυχία. Ο Σεπτέμβριος, που είναι κατεξοχήν μήνας αυξημένων υποχρεώσεων για τα νοικοκυριά, αναμένεται κρίσιμος.

Η άρση των μέτρων για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, που έπαψαν να είναι σε ισχύ από 1η Ιουλίου, έχει αρχίσει να καταγράφεται στα ράφια, με ανατιμήσεις σε επί μέρους προϊόντα. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το ελαιόλαδο, που ξαφνικά ακρίβυνε σε ένα μήνα κατά 9,5% – χωρίς αυτό να δικαιολογείται από τις τιμές παραγωγού, αφού πρόκειται για προϊόντα «στοκ». Τα νέα τιμολόγια των προμηθευτών που θα αρχίσουν να καταφθάνουν από φθινόπωρο, θα μεταφραστούν σταδιακά σε ανατιμήσεις και στη λιανική. Όσο και αν «καμουφλαριστούν» προσωρινά με προσφορές, αναπόφευκτα μέρος των αυξήσεων θα περάσει στον καταναλωτή.

