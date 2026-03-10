«Έκρηξη» εξοπλισμών στην Ευρώπη -Ποιες χώρες και από πού αγοράζουν όπλα, η θέση της Ελλάδας [πίνακας]

Τα στοιχεία μιλάνε μόνα τους. Οι Ευρωπαίοι δεν χρειάστηκε να περιμένουν τη σύρραξη στον Περσικό, για να αυξήσουν κατακόρυφα την προμήθεια όπλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου SIPRI, την περίοδο 2021- 2025, τα κράτη στην Ευρώπη υπερτριπλασίασαν τις εισαγωγές όπλων τους, καθιστώντας την Ευρώπη περιοχή-δέκτη. Όσον αφορά στον μεγαλύτερη προμηθευτή της Ευρώπης, δεν είναι άλλος από τις ΗΠΑ, που αύξησαν κατά 217% τις εξαγωγές όπλων στη γηραιά ήπειρο.

Η Ευρώπη η μεγαλύτερη περιοχή εισαγωγής όπλων

Τα ευρωπαϊκά κράτη έλαβαν το 33% των παγκόσμιων εισαγωγών όπλων, με τις εισαγωγές της περιοχής να αυξάνονται κατά 210% μεταξύ 2016–20 και 2021–25. Μετά την Ουκρανία, Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς στην Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια. Σχεδόν το ήμισυ των όπλων που μεταφέρθηκαν στα ευρωπαϊκά κράτη προήλθε από τις ΗΠΑ (48%), ακολουθούμενες από τη Γερμανία (7,1%) και τη Γαλλία (6,2%).

Οι αντιλήψεις για απειλές σχετικά με τη Ρωσία, σε συνδυασμό με τις αβεβαιότητες σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ να υπερασπιστούν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους, έχουν ενισχύσει τη ζήτηση για όπλα μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου ( ΝΑΤΟ). Οι εισαγωγές συνδυασμένων όπλων των 29 σημερινών ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ αυξήθηκαν κατά 143% μεταξύ 2016-20 και 2021-25. Οι ΗΠΑ προμήθευσαν το 58% αυτών των εισαγωγών την περίοδο 2021-25. Οι επόμενοι μεγαλύτεροι προμηθευτές ήταν η Νότια Κορέα (8,6%), το Ισραήλ (7,7%) και η Γαλλία (7,4%).

