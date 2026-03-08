Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
8
Μάρτιος
TOP
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Nέος ανώτατος ηγέτης ίσως ο γιος του Χαμενεΐ – Χωρίς έγκριση μας δεν θα κρατήσει πολύ λέει ο Τραμπ

Share

Το Ιράν υπέδειξε σήμερα ότι επέλεξε τον γιό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον Μοτζτάμπα, ως διάδοχό του. «Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχισθεί», δήλωσε ο αγιατολάχ Χοσεϊναλί Εσκεβαρί, μέλος του συμβουλίου των ιερωμένων που είναι αρμόδιο να εκλέξει ένα νέο ηγέτη, σε βίντεο που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο γραμματέας του Συμβουλίου των Ειδικών, ο Χοσεϊνί Μπουσεχρί, θα ανακοινώσει τον διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ -ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης-, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ένας άλλος ιερωμένος, ο Αχμάντ Αλαμολχόλντα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να στοχοθετεί ανώτερους ιρανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων τον Αμπολκασέμ Μπαμπαϊάν, τον προσφάτως διορισμένο επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε χθες, Σάββατο.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι το όργανο που ήταν επιφορτισμένο με την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν έχει λάβει απόφαση, δήλωσαν αρκετά σκληροπυρηνικά μέλη του καθεστώτος, χωρίς όμως να κατονομάσουν τον υποψήφιο που επελέγη.

Ένας ανώτερος κληρικός στην 88μελή Συνέλευση των Ειδικών, ο Αγιατολάχ Αχμάντ Αλάμ αλ-Χόντα, φέρεται να δήλωσε στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr: «Οι εκλογές για την ηγεσία πραγματοποιήθηκαν και ο ηγέτης έχει οριστεί».

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode