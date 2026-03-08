Ιράν: Nέος ανώτατος ηγέτης ίσως ο γιος του Χαμενεΐ – Χωρίς έγκριση μας δεν θα κρατήσει πολύ λέει ο Τραμπ

Το Ιράν υπέδειξε σήμερα ότι επέλεξε τον γιό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον Μοτζτάμπα, ως διάδοχό του. «Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχισθεί», δήλωσε ο αγιατολάχ Χοσεϊναλί Εσκεβαρί, μέλος του συμβουλίου των ιερωμένων που είναι αρμόδιο να εκλέξει ένα νέο ηγέτη, σε βίντεο που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Η ψήφος ερρίφθη και θα ανακοινωθεί σύντομα», δήλωσε ο Εσκεβαρί χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Ο γραμματέας του Συμβουλίου των Ειδικών, ο Χοσεϊνί Μπουσεχρί, θα ανακοινώσει τον διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ -ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης-, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ένας άλλος ιερωμένος, ο Αχμάντ Αλαμολχόλντα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να στοχοθετεί ανώτερους ιρανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων τον Αμπολκασέμ Μπαμπαϊάν, τον προσφάτως διορισμένο επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε χθες, Σάββατο.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι το όργανο που ήταν επιφορτισμένο με την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν έχει λάβει απόφαση, δήλωσαν αρκετά σκληροπυρηνικά μέλη του καθεστώτος, χωρίς όμως να κατονομάσουν τον υποψήφιο που επελέγη.

Ένας ανώτερος κληρικός στην 88μελή Συνέλευση των Ειδικών, ο Αγιατολάχ Αχμάντ Αλάμ αλ-Χόντα, φέρεται να δήλωσε στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr: «Οι εκλογές για την ηγεσία πραγματοποιήθηκαν και ο ηγέτης έχει οριστεί».