Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
25
Ιανουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκρηξη τιμών έως 43,7% την εξαετία 2020-2025, βαρύς λογαριασμός για νοικοκυριά, οικονομία

Share

Έκρηξη τιμών έζησε η Ελλάδα κατά την τελευταία 6ετία (2020-2025), με τον πληθωρισμό σε ορισμένες κατηγορίες αγαθών να εκτοξεύεται σωρευτικά ακόμα και στο 43,7%. Μάλιστα, για ορισμένες κατηγορίες (π.χ. υπηρεσίες, μη επεξεργασμένα τρόφιμα, ενέργεια) δείχνει ιδιαίτερη «επιμονή», κρατώντας έτσι ουσιαστικά στάσιμο σε σχετικά υψηλά επίπεδα τον ρυθμό αύξησης του γενικού δείκτη τιμών το 2025 σε σχέση με το 2024 (2,9% έναντι 3%), την ίδια περίοδο που στην ΕΕ σημειώθηκε σαφής περαιτέρω αποκλιμάκωση (2,1% έναντι 2,4%).

Αυτό αποκαλύπτει έρευνα την οποία δημοσίευσε η μονάδα οικονομικών ερευνών της Eurobank (Eurobak Research-«7 Ημέρες Οικονομία») με θέμα την «επιμονή» του πληθωρισμού στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα της Eurobank Research συμπεραίνει πως σωρευτικά, μεταξύ 2020-2025, ο γενικός δείκτης τιμών στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 19,8%.

Ειδικότερα, την τελευταία 6ετία, ο πληθωρισμός στα αγαθά έτρεξε με ρυθμό 21,5%, ενώ ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες έτρεξε με ρυθμό 16,8%. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αύξηση των τιμών στον κλάδο:

  • των μη επεξεργασμένων ειδών διατροφής (σωρευτικά στο 43,7%),
  • της ηλεκτρικής ενέργειας (40,2%),
  • των οργανωμένων ταξιδιών και διαμονής (29,8%),
  • της αναψυχής και προσωπικής φροντίδας (24,9%) και
  • της στέγασης (18,7%).

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα  www.powergame.gr πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode