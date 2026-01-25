Έκρηξη τιμών έως 43,7% την εξαετία 2020-2025, βαρύς λογαριασμός για νοικοκυριά, οικονομία

Έκρηξη τιμών έζησε η Ελλάδα κατά την τελευταία 6ετία (2020-2025), με τον πληθωρισμό σε ορισμένες κατηγορίες αγαθών να εκτοξεύεται σωρευτικά ακόμα και στο 43,7%. Μάλιστα, για ορισμένες κατηγορίες (π.χ. υπηρεσίες, μη επεξεργασμένα τρόφιμα, ενέργεια) δείχνει ιδιαίτερη «επιμονή», κρατώντας έτσι ουσιαστικά στάσιμο σε σχετικά υψηλά επίπεδα τον ρυθμό αύξησης του γενικού δείκτη τιμών το 2025 σε σχέση με το 2024 (2,9% έναντι 3%), την ίδια περίοδο που στην ΕΕ σημειώθηκε σαφής περαιτέρω αποκλιμάκωση (2,1% έναντι 2,4%).

Αυτό αποκαλύπτει έρευνα την οποία δημοσίευσε η μονάδα οικονομικών ερευνών της Eurobank (Eurobak Research-«7 Ημέρες Οικονομία») με θέμα την «επιμονή» του πληθωρισμού στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα της Eurobank Research συμπεραίνει πως σωρευτικά, μεταξύ 2020-2025, ο γενικός δείκτης τιμών στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 19,8%.

Ειδικότερα, την τελευταία 6ετία, ο πληθωρισμός στα αγαθά έτρεξε με ρυθμό 21,5%, ενώ ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες έτρεξε με ρυθμό 16,8%. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αύξηση των τιμών στον κλάδο:

των μη επεξεργασμένων ειδών διατροφής (σωρευτικά στο 43,7%),

της ηλεκτρικής ενέργειας (40,2%),

των οργανωμένων ταξιδιών και διαμονής (29,8%),

της αναψυχής και προσωπικής φροντίδας (24,9%) και

της στέγασης (18,7%).

