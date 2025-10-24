Χωρίς βασικά προϊόντα διατροφής η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Απογοητευμένοι οι καταναλωτές διαπιστώνουν ότι βασικά αγαθά όπως ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά και κρέας απουσιάζουν από τη λίστα των 2.000 προϊόντων με μειωμένη τιμή στα σούπερ μάρκετ. Στους 1.356 οι κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Μία εβδομάδα μετά την επίσημη ανακοίνωση για την εφαρμογή των 2.000 κωδικών προϊόντων με μειωμένη τιμή στα σούπερ μάρκετ από το υπουργείο Ανάπτυξης και οι καταναλωτές διαπιστώνουν «μικρές διαφορές σε αδιάφορα προϊόντα» καθώς τα προϊόντα που «καίνε» τα εισοδήματα των νοικοκυριών απλά δεν είναι στη λίστα.

Φρούτα, λαχανικά, κρέας (μόνο τρεις κωδικοί συσκευασμένοι), ψάρι, ελαιόλαδο απουσιάζουν.

Μπορεί η κυβέρνηση να συνεχίζει τη μάχη για τη συγκράτηση των τιμών, δίνοντας έμφαση στα βασικά είδη διαβίωσης, όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, ωστόσο όμως αυτό δεν φτάνει στα νοικοκυριά.

Μια ματιά στη λίστα – «γρίφο» του υπουργείου με τους 2.000 κωδικούς που έχουν μειωμένη τιμή στα σούπερ μάρκετ αρκεί για να δει κάποιος ότι η πλειοψηφία τους δεν είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης που μπαίνουν στο καθημερινό τραπέζι των οικογενειών.

Λίστα με ελλείψεις

Αναλυτικά η λίστα με τους 2.000 κωδικούς περιλαμβάνει 1.356 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας και 824 κωδικούς με επώνυμα προϊόντα. Σημειώνεται ότι οι κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας είναι ήδη σε χαμηλότερες τιμές από τα επώνυμα προϊόντα.

Όπως αναφέρει το υπουργείο οι 1.074 κωδικοί είναι τρόφιμα και οι 1.106 δεν είναι τρόφιμα. Μεταξύ των 2000 κωδικών οι 164 είναι απορρυπαντικά με τα 120 να είναι ιδιωτικής ετικέτας.

Επίσης 158 είναι γλυκά και σοκολάτες με τα 90 να είναι ιδιωτικής ετικέτας. 226 είναι «διάφορα τρόφιμα» και 591 είναι είδη νοικοκυριού, 236 είδη προσωπικής υγιεινής. 56 είναι είδη πρωϊνού, γαλακτοκομικά είναι 23 και γιαούρτια επιδόρπια 30, μόλις 11 είναι έλαια και λίπη (όχι ελαιόλαδο), 38 ζυμαρικά, 89 κατεψυγμένα τρόφιμα, και 3 νωπό κρέας συσκευασμένο, κ.α.

Από την λίστα των 2000 κωδικών απουσιάζουν το ελαιόλαδο, προφανώς επειδή έχει πέσει η τιμή του σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με δύο χρόνια πριν, τα νωπά τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά και φυσικά το κρέας οι τιμές του οποίου έχουν πάει στα ύψη και το ψάρι. Δηλαδή προϊόντα «πρώτης γραμμής» που αποτελούν ίσως την σημαντικότερη δαπάνη των νοικοκυριών και έχουν θέση στο καθημερινό τραπέζι των καταναλωτών.