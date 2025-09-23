Έκτακτο επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι δικαιούχοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο 2025

Από τον Νοέμβριο του 2025 ενεργοποιείται το νέο μέτρο οικονομικής στήριξης για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, προβλέπεται δηλαδή ετήσια οικονομική ενίσχυση, ύψους €250 για μεμονωμένους δικαιούχους και €500 για ζευγάρια. Το επίδομα χορηγείται ετησίως κάθε Νοέμβριο, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Δεν προβλέπονται πρόσθετοι περιορισμοί για άλλες κατηγορίες του πληθυσμού, όπως εργαζόμενοι ή άνεργοι, αλλά η ενίσχυση επικεντρώνεται στους πιο ευάλωτους συνταξιούχους.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούνται το επίδομα συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως €14.000 (άγαμοι ή χήροι) ή έως €26.000 (έγγαμοι), καθώς και όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ ή τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων.

