Εκτεταμένο πρόγραμμα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (video)

Η σύμβαση για το έργο συντήρησης και αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Νο18, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, υπεγράφη την Παρασκευή 6 Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών συμβούλων.

Το έργο αφορά παρεμβάσεις στο τμήμα του δρόμου που συνδέει το Νέο Ηραίο με τα χωριά Προσύμνη και Λίμνες, έναν άξονα που εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Οι εργασίες εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Π.Ε. Αργολίδας.

Όπως επισημάνθηκε από τον κ. Πτωχό, η οδική ασφάλεια και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών αποτελούν σταθερή προτεραιότητα για την Περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται συνεχώς έργα συντήρησης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου.

Μάλιστα, μόλις μία ημέρα πριν εγκρίθηκαν οι δημοπρατήσεις για δύο ακόμη έργα συντήρησης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Αργολίδας, συνολικού προϋπολογισμού 440.000 ευρώ. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να αναδειχθεί ανάδοχος για ένα ακόμη σημαντικό έργο, προϋπολογισμού 730.000 ευρώ, που αφορά το τμήμα από τον ισόπεδο κόμβο Πουλακίδας έως τον ισόπεδο κόμβο Προσύμνης.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται ή δρομολογούνται αντίστοιχες παρεμβάσεις σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο – μεταξύ των οποίων και πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης – με στόχο ένα ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό οδικό δίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες της Πελοποννήσου.