Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν θρηνεί για τον Χαμενεΐ και συνεχίζει να βομβαρδίζει – Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη

-Νεκρός ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους το Ιράν
-Ισραήλ και ΗΠΑ θα συνεχίσουν όλη την εβδομάδα την επιχείρηση κατά της Τεχεράνης
-Το Ιράν προετοιμάζεται για τη διαδοχή του ανώτατου ηγέτη
-Σειρήνες, εκρήξεις και νεκροί σε Ισραήλ, Ντουμπάι, Ντόχα και Μάναμα
-Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ξανά το Ιράν για «χτύπημα με δύναμη που δεν έχει ξαναδεί κανείς»
-Σε συναγερμό η αμερικανική βάση στη Σούδα μετά τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές ήταν «κήρυξη πολέμου κατά των μουσουλμάνων».
«Η δολοφονία της ανώτατης πολιτικής αρχής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και ενός εξέχοντος ηγέτη του σιιτισμού παγκοσμίως θεωρείται ως ανοιχτή κήρυξη πολέμου εναντίον των μουσουλμάνων, και ιδιαίτερα εναντίον των Σιιτών, σε όλο τον κόσμο», λέει ο Πεζεσκιάν σε δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.
Πρόσθεσε ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του Χαμενεΐ είναι δικαίωμα και υποχρέωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί ότι είναι νόμιμο καθήκον και δικαίωμά της να εκδικηθεί τους δράστες και τους εμπνεύστες αυτού του ιστορικού εγκλήματος», λέει ο Πεζεσκιάν.
