Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν θρηνεί για τον Χαμενεΐ και συνεχίζει να βομβαρδίζει – Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη

Φλέγεται για 2η ημέρα η Μέση Ανατολή, μετά τη χθεσινή (28.02.2026) επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη έχει απαντήσει ήδη με εκατοντάδες πυραύλους και drones προκαλώντας εκρήξεις, τραυματισμούς και θανάτους σε Ντουμπάι, Κατάρ, Μανάμα, Ομάν κ.α περιοχές. Το Ιράν θρηνεί για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και απειλεί πως θα χτυπήσει όλες τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Νεκροί και άλλοι υψηλόβαθμοι και συνεργάτες του Χαμενεΐ, με τον στρατό του Ισραήλ να πανηγυρίζει και να τονίζει πως επιτέλους «αποδόθηκε η δικαιοσύνη». Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί πως στην περίπτωση που η Τεχεράνη επιτεθεί, θα χτυπήσει με τέτοια δύναμη που δεν έχει δει ξανά ο κόσμος. Δείτε όλα όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή, την πρώτη ημέρα της συντονισμένης επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.
Τα πιο σημαντικά γεγονότα

-Νεκρός ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους το Ιράν

-Ισραήλ και ΗΠΑ θα συνεχίσουν όλη την εβδομάδα την επιχείρηση κατά της Τεχεράνης

-Το Ιράν προετοιμάζεται για τη διαδοχή του ανώτατου ηγέτη

-Σειρήνες, εκρήξεις και νεκροί σε Ισραήλ, Ντουμπάι, Ντόχα και Μάναμα

-Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ξανά το Ιράν για «χτύπημα με δύναμη που δεν έχει ξαναδεί κανείς»

-Σε συναγερμό η αμερικανική βάση στη Σούδα μετά τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης

Πεζεσκιάν: «Κήρυξη πολέμου κατά των μουσουλμάνων η δολοφονία του Χαμενεΐ»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές ήταν «κήρυξη πολέμου κατά των μουσουλμάνων».

«Η δολοφονία της ανώτατης πολιτικής αρχής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και ενός εξέχοντος ηγέτη του σιιτισμού παγκοσμίως θεωρείται ως ανοιχτή κήρυξη πολέμου εναντίον των μουσουλμάνων, και ιδιαίτερα εναντίον των Σιιτών, σε όλο τον κόσμο», λέει ο Πεζεσκιάν σε δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Πρόσθεσε ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του Χαμενεΐ είναι δικαίωμα και υποχρέωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί ότι είναι νόμιμο καθήκον και δικαίωμά της να εκδικηθεί τους δράστες και τους εμπνεύστες αυτού του ιστορικού εγκλήματος», λέει ο Πεζεσκιάν.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

