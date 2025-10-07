Eλαιοκομία: Με το «αριστερό» ξεκινά η συγκομιδή της ελιάς

Αντιμέτωποι με μία σειρά από εξωπαραγωγικούς παράγοντες έρχονται οι ελαιοκαλλιεργητές με το «καλημέρα» της έναρξης της συγκομιδής στη χώρα μας.

Σε μια χρονιά κατά την οποία, σε γενικές γραμμές, ο καιρός ήταν σύμμαχος, οι ελαιοπαραγωγοί καλούνται να υπερβούν σημαντικά εμπόδια, όπως η έλλειψη εργατών γης και η αποθάρρυνση όσων δουλεύουν στα χωράφια να παραμείνουν στη χώρα μας, τα ψηφιακά δελτία αποστολής ελαιοκάρπου, που εφαρμόζονται για πρώτη φορά από 1ης Οκτωβρίου, η χαμηλή έως μηδενική ρευστότητα λόγω της αδυναμίας πληρωμών των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η προβληματική διαδικασία δακοκτονίας – κυρίως στην Κρήτη. Εν τω μεταξύ, στην πρώτη δημοπρασία της νέας ελαιοκομικής χρονιάς προχωρά αύριο, Σάββατο, το απόγευμα ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων Λακωνίας για πώληση ελαιολάδου με τιμή εκκίνησης 7,5 ευρώ ανά κιλό, για 22 τόνους στις δεξαμενές.

Εργάτες γης

Όπως φαίνεται και από δημοσιεύματα που έχουν ενταθεί τον τελευταίο καιρό, από τη μια πλευρά, το κράτος εντατικοποιεί τους ελέγχους για αδήλωτη εργασία και τη χρήση εργοσήμων, με αποτέλεσμα να πέφτουν βαριά πρόστιμα που πλήττουν καίρια τους παραγωγούς. Από την άλλη, ακόμη και όσοι αγρότες ακολουθούν τη νόμιμη διαδικασία –πληρώνοντας εργόσημα– βλέπουν προβλήματα στην απόδοση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, αφού καταγγέλλεται ότι εργάτες γης που απασχολούνται νόμιμα δεν φαίνονται καταχωρισμένοι στον ΕΦΚΑ.

Όπως δηλώνει στην «ΥΧ» ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης, «την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε μεικτό κλιμάκιο του ΕΦΚΑ και πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους σε αγροτεμάχια και συσκευαστήρια. Αυτό έγινε για πρώτη φορά και με ανορθόδοξο τρόπο. Βεβαιώνανε παραβάσεις, ενώ οι παραγωγοί δεν ήταν ενημερωμένοι ότι έπρεπε να αναγράφουν σε πινάκιο το προσωπικό που εργάζεται στο χωράφι τους. Ο έλεγχος γινόταν ακόμα και με drone».

Και προσθέτει: «Δεν μπορεί ο παραγωγός να έχει πινάκιο. Δεν είναι στεγαζόμενος χώρος. Εδώ δουλεύουμε με το εργόσημο. Η φύση του επαγγέλματος είναι τέτοια, τον εργάτη τον θέλουμε για εποχική εργασία – όχι δώδεκα μήνες τον χρόνο. Επίσης, πολλές φορές αναγκαζόμαστε και παίρνουμε εργάτες χωρίς εργόσημο, γιατί βρισκόμαστε υπό πίεση να ολοκληρώσουμε τη συγκομιδή. Οι μισοί δεν θέλουν εργόσημο. Γιατί να πληρώνει τη νύφη ο παραγωγός; Ας κάνει η πολιτεία τη διαδικασία για μετάκληση νόμιμων εργατών από άλλες χώρες και μετά να γίνουν κανονικά έλεγχοι».

Μόλις τελειώσει η συγκομιδή της πράσινης ελιάς στην περιοχή, οι εκπρόσωποι των παραγωγών, όπως μάς λέει ο κ. Γρουζίδης, θα επιδιώξουν συνάντηση με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στην Αθήνα, για να της θέσουν τα προβλήματα.

Πάντως, σε όλη τη χώρα, η κατάσταση επιδεινώνεται από την αβεβαιότητα γύρω από τους μετακλητούς εργάτες γης, καθώς η λήξη της προθεσμίας χωρίς παράταση απειλεί να αφήσει τα χωράφια χωρίς εργατικά χέρια, τη στιγμή που η συγκομιδή της μαύρης ελιάς ξεκινά και σε περίπου έναν μήνα θα βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

