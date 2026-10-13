ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Δεκτές από τον Μ. Σχοινά οι παραιτήσεις των δύο Αντιπροέδρων – Με ταχύτερους ρυθμούς συνεχίζεται το έργο του Οργανισμού

Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων για την αλλαγή σελίδας στον πρωτογενή τομέα και τον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Υπουργός, Μαργαρίτης Σχοινάς έκανε δεκτές τις παραιτήσεις που υπέβαλαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Νεκτάριος Βιδάκης, και ο Β΄ Αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Χατζηνικολάου.

Η ενίσχυση του ερευνητικού και εποπτικού ρόλου του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Οργανισμού και την ουσιαστικότερη συμβολή του στην ελληνική αγροτική παραγωγή. Τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις δύο θέσεις θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο να επιταχυνθούν οι αλλαγές, να αξιο-ποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ και να ενισχυθεί ο ρόλος του στην έρευνα, τους ελέγχους και τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.