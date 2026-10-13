Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε τροποποιήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026, πληρωμή προκαταβολής σε δύο δόσεις, τέλη Οκτωβρίου και τέλη Νοεμβρίου

Παράταση έδωσε η ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026 έως την 30 Οκτωβρίου 2026 και για όσους προβούν σε οποιαδήποτε τροποποίηση της αίτησης μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2026.

Παράταση έδωσε η ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026 έως την 30 Οκτωβρίου 2026 και για όσους προβούν σε οποιαδήποτε τροποποίηση της αίτησης μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2026.

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, οι τροποποιήσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη για την πληρωμή της προκαταβολής που θα γίνει έως 30 Νοεμβρίου 2026.

Για τους γεωργούς που υπέβαλαν ΕΑΕ έως την 25 Σεπτεμβρίου 2026 και έχουν προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση της αίτησης μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2026, οι τροποποιήσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη για την προκαταβολή έως 31 Οκτωβρίου 2026.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ αναφέρει τα εξής:

Κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς υποβολής αιτήσεων για την ΕΑΕ 2026, και σε συνέχεια της 2ης τηλεδιάσκεψης με τους 700 εξουσιοδοτημένους φορείς υποβολής αιτήσεων, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (9/10), παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργου Πιτσιλή, τροποποιείται η Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1161/2026, με σκοπό την προσαρμογή της διαδικασίας στις ανάγκες της υποβολής των αιτήσεων, την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει και την αποσαφήνιση των απαιτήσεων για τους γεωργούς και τους φορείς υποβολής. Με τη νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπονται τα εξής:

Μεταβολές επιμέρους προθεσμιών της ΕΑΕ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ ορίζεται η 30η Οκτωβρίου 2026.

Περαιτέρω, επικαιροποιούνται οι προθεσμίες για την υποβολή μεταβολών και τροποποιήσεων, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της αρχικής ΕΑΕ και την προβλεπόμενη καταβολή προκαταβολής.

Προβλέπονται επίσης ειδικότερες προθεσμίες για τις Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, τα Οικολογικά Προγράμματα, τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις. Συγκεκριμένα:

Α. Γενικές προθεσμίες τροποποιήσεων

1. Για τους γεωργούς που υποβάλλουν ΕΑΕ έως την 30 Οκτωβρίου 2026 και προβούν σε οποιαδήποτε τροποποίηση της αίτησης μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2026, οι τροποποιήσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη για την προκαταβολή έως 30 Νοεμβρίου 2026.

2. Για τους γεωργούς που υπέβαλαν ΕΑΕ έως την 25 Σεπτεμβρίου 2026 και έχουν προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση της αίτησης μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2026, οι τροποποιήσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη για την προκαταβολή έως 31 Οκτωβρίου 2026.

Κατά τα λοιπά, και οι εν λόγω γεωργοί δύνανται να προβούν σε οποιαδήποτε τροποποίηση της ΕΑΕ 2026 μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου 2026.

Β. Ειδικές προθεσμίες τροποποιήσεων

1. Έως τις 16 Νοεμβρίου 2026 δύναται να υποβληθούν τροποποιήσεις που αφορούν τις Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. Έως τις 11 Ιανουαρίου 2027 δύναται να υποβληθούν τροποποιήσεις αιτημάτων σε επίπεδο αγροτεμαχίου, που αφορούν τις Παρεμβάσεις των Οικολογικών Προγραμμάτων (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αφορούν σε δημόσιες βοσκοτοπικές εκτάσεις, για τις οποίες ισχύει η κατωτέρω προθεσμία της 31/1/2027).

3. Έως τις 31 Ιανουαρίου 2027 δύναται:

α) να καταχωρηθούν δικαιολογητικά που θα έχουν εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2026 που αφορούν τις Παρεμβάσεις των Οικολογικών Προγραμμάτων και της Συνδεδεμένης Εισοδηματικής Στήριξης,

β) να υποβληθούν τροποποιήσεις αιτημάτων που αφορούν τις Παρεμβάσεις των Οικολογικών Προγραμμάτων σε επίπεδο αγροτεμαχίου αποκλειστικά για δημόσιες βοσκοτοπικές εκτάσεις.

4. Έως τις 31 Μαρτίου 2027 δύναται:

α) να υποβληθούν τροποποιήσεις αιτημάτων σε επίπεδο αγροτεμαχίου, που αφορούν τις Παρεμβάσεις της Συνδεδεμένης Εισοδηματικής Στήριξης.

β) να καταχωρηθούν δικαιολογητικά που θα έχουν εκδοθεί από 1η Ιανουαρίου 2027 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 που αφορούν τις Παρεμβάσεις της Συνδεδεμένης Εισοδηματικής Στήριξης

γ) να καταχωρηθούν τροποποιήσεις που αφορούν τις Παρεμβάσεις των Οικολογικών Προγραμμάτων βάσει των ελέγχων με τεχνικές παρακολούθησης εκτάσεων (AMS).

Γεωχωρική επικάλυψη στο 55% – Διαχείριση των μη επαληθευόμενων ΚΑΕΚ

Με σκοπό την αντιμετώπιση αντικειμενικών ζητημάτων ταυτοποίησης ακινήτων και η διευκόλυνση της ορθής υποβολής της ΕΑΕ, χωρίς να καταργείται ο έλεγχος των δηλούμενων εκτάσεων, επανακαθορίζεται το ελάχιστο ποσοστό γεωχωρικής επικάλυψης της ψηφιοποιούμενης έκτασης με τους δηλούμενους ΚΑΕΚ σε 55%.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορούν να συνυπολογίζονται ΚΑΕΚ που δεν επαληθεύονται για αντικειμενικούς λόγους, εφόσον ο λόγος μη επαλήθευσης δηλώνεται στην πλατφόρμα myAGRO.

Προς τον σκοπό αυτόν, στη νέα απόφαση περιλαμβάνεται ειδικό παράρτημα με κατάλογο ενδεικτικών δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση των λόγων μη ταυτοποίησης ΑΤΑΚ ή/και ΚΑΕΚ, όπως αγορά, κληρονομιά, δωρεά/γονική παροχή και λοιπές περιπτώσεις.

Δικαιολογητικά που πρέπει να τηρεί ο φορέας υποβολής στο φάκελο τεκμηρίωσης

Στην τροποποίηση της απόφασης Α. 1161/2026 προβλέπονται τα εξής:

Δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση στο φάκελο τεκμηρίωσης των δεδομένων που αντλούνται από λοιπά πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ ή τρίτων φορέων.

Ο φορέας υποβολής δύναται να τα τηρεί για τη δική του διασφάλιση, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθότητας της αίτησης από τον γεωργό.

Ο φορέας υποβολής δύναται να τα τηρεί για τη δική του διασφάλιση, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθότητας της αίτησης από τον γεωργό. Σε όλες τις περιπτώσεις εξαίρεσης ΚΑΕΚ ή και ΑΤΑΚ, εφόσον ο γεωργός δεν προσκομίζει στον φορέα υποβολής ΕΑΕ σχετικά δικαιολογητικά, αρκεί για, σκοπούς δέουσας επιμέλειας, η προσκόμιση στον φορέα υποβολής από τον γεωργό υπεύθυνης δήλωσης μέσω gov.gr ή με θεώρηση του γνησίου υπογραφής (σχετικό υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης προς διευκόλυνση των γεωργών και των φορέων υποβολής ΕΑΕ δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη 8/10/2026).

Προθεσμίες προσκόμισης του φακέλου τεκμηρίωσης από τους φορείς υποβολής στην ΑΑΔΕ

Διευρύνονται οι προθεσμίες υποβολής του φακέλου τεκμηρίωσης από τους φορείς στην ΑΑΔΕ στο πλαίσιο ελέγχου ως εξής:

Ο ψηφιακός φάκελος τεκμηρίωσης αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την αποστολή του σχετικού αιτήματος.

Ειδικά ό,τι επιτρέπεται να τηρείται σε έγχαρτη μορφή (πχ τοπογραφικά διαγράμματα, πλήρες Μητρώο Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης), δύναται να αποστέλλεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αποστολή του σχετικού αιτήματος.

Διεύρυνση του κύκλου των προσώπων που μπορούν να υποβάλλουν ΕΑΕ

Διευρύνονται οι επαγγελματικές κατηγορίες φυσικών προσώπων που μπορούν να αναλαμβάνουν την υποβολή ΕΑΕ για λογαριασμό γεωργών, με την προσθήκη των ιχθυολόγων, εγγεγραμμένων στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Ανωτέρα βία και εξαιρετικές περιστάσεις

Προστίθεται ειδική ρύθμιση για την περίπτωση θανάτου γεωργού εντός του 2026, ώστε η ΕΑΕ να μπορεί να υποβληθεί από κληρονόμο, μετά την προβλεπόμενη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου.

Τέλος, επικαιροποιείται ο κατάλογος των δικαιολογητικών που απαιτούνται, ανά περίπτωση.

Ταυτόχρονα, εντός της ημέρας θα εκδοθεί Εγκύκλιος ΑΑΔΕ σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των γεωργών και των φορέων υποβολής αιτήσεων για την ΕΑΕ 2026, με επικαιροποίηση των απαντήσεων σε 70 ερωτήματα των φορέων υποβολής αιτήσεων, κατόπιν τροποποίησης της Απόφασης Α. 1161/2026.

Πηγή: agrotypos.gr.