Ελλάδα-Φινλανδία 92-89: Χάλκινη η Εθνική του Βασίλη Σπανούλη στο Eurobasket 2025 – Μετά από 16 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στα μετάλλια

Μια Εθνική που έπαιξε εξαιρετικά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, με συγκέντρωση και παίκτες που βουτούσαν για κάθε μπάλα σαν να έπαιζαν τη ζωή τους, άντεξε στο μεγάλη αντεπίθεση των Φινλανδών και πέτυχε τον μεγάλο στόχο: την επιστροφή στα μετάλλια, επικρατώντας με 92-89 στον μικρό τελικό του EuroBasket 2025!

Η ψυχωμένη Εθνική άντεξε στην πίεση των Φινλανδών στα τελευταία λεπτά και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην Arena Riga.

Μια ομάδα που γνώρισε τεράστια αμφισβήτηση, που για πολλούς το ταβάνι της ήταν η πρόκριση στα προημιτελικά, που άκουσε τα μύρια όσα μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά από την Τουρκία, ανέβασε ξανά την Ελλάδα στο βάθρο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια!

«Ελλαδάρα σ’αγαπάμε, και το χάλκινο το βράδυ θα φοράμε!» φώναζαν οι «Πελαργοί» στις εξέδρες. Και οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έγραψαν τον ιδανικό επίλογο στη Λετονία, πανηγυρίζοντας με τη ψυχή τους το χάλκινο σαν χρυσό!

