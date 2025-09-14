Η Εθνική αντιμετωπίζει σήμερα τη Φινλανδία διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας μετά την ήττα από την Τουρκία, καλείται να δώσει έναν ακόμη σημαντικό αγώνα στο φετινό Eurobasket 2025 διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Φινλανδία.

Ο μικρός τελικός θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή (14/9) στις 17:00, ενώ θα ακολουθήσει στις 21:00 ο Μεγάλος τελικός, με την Γερμανία και τη Τουρκία, να ρίχνονται στη μάχη για το χρυσό.

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16»

Λιθουανία – Λετονία 88-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Σερβία – Φινλανδία 86-92

Ελλάδα – Ισραήλ 84-79

Πολωνία – Βοσνία 80-72

Ιταλία – Σλοβενία 77-84

Γαλλία – Γεωργία 70-80

Προημιτελικοί

Λιθουανία– Ελλάδα 76-87 (69)

Τουρκία – Πολωνία 91-77 (70)

Γερμανία – Σλοβενία (71)

Φινλανδία – Γεωργία (72)

Ημιτελικοί

Γερμανία– Φινλανδία 98-86

Ελλάδα – Τουρκία 68-94

Αγώνας 3ης θέσης (14/9)

Ελλάδα – Φινλανδία (17:00)

ΤΕΛΙΚΟΣ (14/9)

Τουρκία – Γερμανία (21:00)