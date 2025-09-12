Eurobasket 2025: Πανέτοιμη η Εθνική για την ιστορική μάχη κόντρα στην Τουρκία, με το βλέμμα στον τελικό

Η Εθνική Ελλάδος του Βασίλη Σπανούλη είναι έτοιμη για τον σημαντικότερο αγώνα των τελευταίων ετών, καθώς απόψε (21:00, ΕΡΤ1) αντιμετωπίζει την Τουρκία στον δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket 2025, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Η ελληνική ομάδα έχει ήδη πετύχει έναν βασικό της στόχο, καθώς μετά από 16 χρόνια επιστρέφει στη ζώνη των μεταλλίων. Ωστόσο, η εντυπωσιακή της παρουσία στη διοργάνωση έχει ανεβάσει τον πήχη, με την «γαλανόλευκη» να λογίζεται πλέον ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Με οδηγό τον Γιάννη και «όπλο» την ομαδικότητα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποιεί ένα από τα καλύτερα τουρνουά της καριέρας του με την Εθνική, ηγείται σε άμυνα και επίθεση και δείχνει αποφασισμένος να οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης.

Το σύνολο του Σπανούλη παρουσιάζει εξαιρετική χημεία, με κράμα έμπειρων και νεαρών παικτών, όπως οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Κώστας Αντετοκούνμπο, που έχουν δώσει πολύτιμες λύσεις στα λεπτά που χρησιμοποιήθηκαν.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες χωρίς προβλήματα, με την Εθνική να προπονείται το μεσημέρι της Πέμπτης στη Ρίγα, σε άριστο κλίμα και με όλους τους παίκτες στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.

Τουρκία: Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν -Ηγέτης ο Σενγκούν

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν έφτασε στα ημιτελικά με εντυπωσιακές εμφανίσεις και σημαντικότερη αυτή απέναντι στη Σερβία, την οποία απέκλεισε παρότι θεωρούταν φαβορί για τον τίτλο.

Κορυφαίος των Τούρκων είναι ο Άλπερεν Σενγκούν των Χιούστον Ρόκετς, ο οποίος μετρά 21.6 πόντους, 10.9 ριμπάουντ και 7.1 ασίστ, με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας (64% δίποντα, 37% τρίποντα, 77% βολές).

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του iefimerida.gr πατώντας ΕΔΩ