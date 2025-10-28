ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 12,2% στις νέες οικοδομικές άδειες τον Ιούλιο

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 3.134 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 733.875 m2 επιφάνειας και 3.550.562 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 12,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 21,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 ανήλθαν σε 3.118 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 724.248 m2 επιφάνειας και 3.501.263 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 21,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

