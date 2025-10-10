ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,9% μειώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Ισχυρή μείωση του ετήσιου πληθωρισμού καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που δημοσιεύτηκαν σήμερα (9.10.2025).

Σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,8%. Υπενθυμίζεται ότι η Eurostat ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, έκανε βουτιά στο 1,8% από 3,1% τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει, από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Σεπτεμβρίου 2025 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024 προέκυψε αύξηση 1,9% έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025 παρουσίασε αύξηση 0,8%, έναντι αύξησης 1,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024 με το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2022 – Σεπτεμβρίου 2023.

