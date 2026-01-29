ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν κατά 13,5% οι οικοδομικές άδειες τον Οκτώβριο

Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) τον Οκτώβριο στην Ελλάδα, με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.997 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 710.043m2 επιφάνειας και 3.537.905 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 13,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 5,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 3,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας τον Οκτώβριο ανήλθαν σε 2.977 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 694.493 m2 επιφάνειας και 3.437.754 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 4,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ