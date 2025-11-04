ΕΛΤΑ και δέος στη ΝΔ: Από τους “καλοχαιρέτες” στους “κερατάδες” – Καρφιά… από Χρυσομάλλη, Κατσανιώτη

Πρωτοφανείς καταστάσεις εξελίχθηκαν χθες κατά την άτυπη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τα ΕΛΤΑ. Ούτε με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών δεν είχαν ακουστεί τόσο σκληρές εκφράσεις από τους γαλάζιους βουλευτές.

Αλλά τότε βέβαια η ΝΔ ήταν ακόμη στο 41%, ενώ πλέον στις δημοσκοπήσεις με το ζόρι φτάνει (στην εκτίμηση ψήφου και όχι στην πρόθεση) το 29%- 30%. Ενώ το γεγονός ότι και οι βουλευτές της ΝΔ έμαθαν το σχέδιο για λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ μετά την αποκάλυψη του NEWS 24/7, τους εξόργισε.

Το λόγο πήραν περισσότεροι από 50 βουλευτές, οι οποίοι κατακεραύνωσαν την απόφαση για λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ και επέμειναν ότι πρέπει να ανακληθεί. Παρότι το Μαξίμου δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, είχε ξεκαθαρίσει νωρίτερα στο briefing ότι δεν υπάρχει πρόθεση υπαναχώρησης.

Η κεντρική κυβερνητική γραμμή άλλωστε είναι πως υπήρξε “επικοινωνιακή αστοχία” της διοίκησης των ΕΛΤΑ, αλλά πως η “αναδιάρθρωση” αποτελεί μία “αναγκαία αλλαγή”. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε ότι σε όλη την Ευρώπη κλείνουν φυσικά καταστήματα ταχυδρομείων. Συνέκρινε μάλιστα τα ταχυδρομεία με τα βιντεοκλάμπ. Από τα οποία κάποτε – για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι- νοίκιαζε κανείς βιντεοκασέτες με ταινίες. Και τα οποία πλέον δεν υπάρχουν, αφού άλλαξε η τεχνολογία και άλλαξαν οι εποχές.

“Πάρτε το πίσω”, επιμένουν οι βουλευτές της ΝΔ

Ωστόσο και οι βουλευτές, που ζητούν επανεξέταση της απόφασης για τα ΕΛΤΑ και όχι απλά αναβολή λουκέτων, δεν δείχνουν διάθεση υπαναχώρησης από την πλευρά τους. Με τη φράση του βουλευτή Β Πειραιά, Δημήτρη Μαρκόπουλου, “πάρτε το πίσω”, συντάχθηκαν πολλά ακόμη μέλη της γαλάζιας ΚΟ στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη.

“Δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε κοινοβουλευτικά αυτό το πράγμα“, ξεκαθάρισε επίσης ο κ.Μαρκόπουλος, ο οποίος σημειωτέον ότι είναι και συντονιστής της ΝΔ στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, που θα συνεδριάσει για το θέμα σήμερα μαζί με την Οικονομικών Υποθέσεων.

Πυρά από τους βουλευτές της ΝΔ δέχθηκε χθες ο συμμετέχων στην τηλεδιάσκεψη υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, αλλά κυρίως ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας. Μάλιστα 20 βουλευτές έθεσαν ζήτημα παραίτησης του κ.Σκλήκα. Σημειωτέον ότι νωρίτερα ο κ.Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά στο briefing είχε απαντήσει: “Δεν είμαι θιασώτης της λογικής να παίρνουμε το κεφάλι -μεταφορικά- κάποιου, ενώ γίνεται μία μεγάλη μεταρρύθμιση. Αλλά δεν αποφασίζω και εγώ”.

Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη έλεγαν άλλωστε ότι δεδομένου πως τα ΕΛΤΑ υπάγονται από το 2018 στο Υπερταμείο, η κυβέρνηση δεν μπορεί να διώξει τον κ.Σκλήκα. Αλλά μέσα σε αυτό το κλίμα, γίνεται όλο και πιο δύσκολο και να μην πιέσει για την αποχώρηση του. Και σαφώς δεν βοήθησε τον εαυτό του χθες ο κ.Σκλήκας όταν στην αρχή της τηλεδιάσκεψης προεξόφλησε ότι θα ακούσει παράλληλους μονολόγους από τα μέλη της ΚΟ, πριν καν ακόμη πάρουν το λόγο οι βουλευτές. Οι οποίοι εξέλαβαν τη δήλωση αυτή ως αλαζονεία και “απασφάλισαν”.

“Κερατάδες” και “καλοχαιρέτες”

“Με εσάς ισχύει το ‘ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος.’ Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες”, σχολίασε χολερικά ο βουλευτής Β Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Καραόγλου. “Κύριοι έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όχι τεχνοκρατική δημοκρατία. Ποιοι είστε και πως την έχετε δει;” είπε στις διοικήσεις του ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου ο πρώην υπουργός, βουλευτής Καβάλας, Νίκος Παναγιώτοπουλος.

“Οι βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είμαστε βουλευτές καλοχαιρέτες”, τόνισε απευθυνόμενη στον κ.Σκλήκα η πρώην γραμματέας της ΝΔ, βουλευτής Δυτικού Τομέα, Μαρία Συρεγγέλα. “Λέτε τα υποκαταστήματα μπαίνουν 130.000 ευρώ μέσα το καθένα. Δείξτε μας την οικονομική ανάλυση”, του είπε ο βουλευτής Μαγνησίας, Χρήστος Μπουκώρος.

“Οποιος θέλει να καλύψει το πουκάμισο της αχρηστίας του, φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη”, σχολίασε καυστικά ο βουλευτής Μεσσηνίας, Μίλτος Χρυσομάλλης. “Δεν πηγαίνουμε με τα μπαρμπούρ (σσ: Burberry’s) στα χωριά εμείς κ.Σκληκα”, σχολίασε ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Ουκ ολίγοι βουλευτές μάλιστα έθεσαν στον κ.Σκλήκα το ερώτημα εάν είχε ενημερώσει κάποιον από την κυβέρνηση και ποιον.

Το email που έλαβε ο Χατζηδάκης

Σημειωτέον ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης παραδέχθηκε χθες ότι είχε λάβει email από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, υποστήριξε όμως ότι σε αυτό απλώς γινόταν μία αναφορά στο περιεχόμενο προηγούμενων κυβερνητικών συσκέψεων, αλλά δεν αναφερόταν τίποτε για κλείσιμο 204 συγκεκριμένων καταστημάτων και για χρονοδιάγραμμα της “αναδιάρθρωσης”.

Τις δηλώσεις Χατζηδάκη επικαλέστηκε στο briefing o κ.Μαρινάκης για να υποστηρίξει ότι κανένας στην κυβέρνηση δεν είχε ενημερωθεί ποια ακριβώς καταστήματα θα έκλειναν και πότε. Αν και παραδέχθηκε ότι ήταν γνωστή η “φιλοσοφία” των ΕΛΤΑ περί “εξορθολογισμού”.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει να μιλήσει στη σημερινή κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου και ο κ.Χατζηδάκης. Αλλά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης φέρεται ότι δεν θα πάει, καθώς άλλωστε προσπαθεί να πετάξει από πάνω του την κατηγορία ότι φέρει ευθύνη για τα ΕΛΤΑ.

Φαίνεται δε ότι το “πικρό ποτήρι” θα πει και στις επιτροπές κυρίως ο κ.Παπαστεργίου, καθώς ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δεν αναμένεται να μιλήσει σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της Βουλής, στη σημερινή συνεδρίαση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη μία το μεσημέρι. Ειδικότερα το πρόγραμμα της Βουλής αναφέρει ότι τα μέλη των επιτροπών θα ενημερώσουν ο κ.Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς, ο κ.Σκληκας και ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Ιωάννης Παπαχρήστου.

Το γεγονός ότι οι γαλάζιοι βουλευτές επικέντρωσαν τα πυρά τους στον κ.Σκλήκα, δε σημαίνει πάντως ότι δεν χρεώνουν ευθύνες και κεντρικά στην κυβέρνηση που άλλωστε υποστηρίζει επί της ουσίας την “αναδιάρθωση” των ΕΛΤΑ. Και καλούν την κυβέρνηση να παρέμβει, ανεξαρτήτως Υπερταμείου. Όχι όμως για απλή αναστολή και “διάλογο”, αλλά για επανεξέταση του ζητήματος των ΕΛΤΑ από μηδενική βάση.

