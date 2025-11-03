Στα κάγκελα οι βουλευτές της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ – Υψηλοί τόνοι στην τηλεδιάσκεψη – «Πάρτε το πίσω»

Στα «κάγκελα» οι βουλευτές της Ν.Δ. με την αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να βάλει λουκέτο περίπου στα μισά καταστήματα στη χώρα αλλά και τους χειρισμούς από την πλευρά της κυβέρνησης.

Υψηλοί τόνοι και φωνές κυριαρχούν στην τηλεδιάσκεψη για τα ΕΛΤΑ, με περίπου 90 βουλευτές, σε σύνολο 156. Εξανέστη ο βουλευτής Α’ Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Πάρτε το πίσω» φώναζε.

«Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση, όχι «μασάζ». Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;» πρόσθεσε, ενώ κατηγόρησε τον αρμόδιο υπουργό (Ψηφιακής Διακυβέρνησης) για απουσία από τον δημόσιο διάλογο. «Δεν μπορούμε να στηρίξουμε κοινοβουλευτικά αυτό το πράγμα»…

«Οι τρεις μήνες παράταση (για κλείσιμο καταστημάτων στην περιφέρεια) δε φτάνουν για διαβούλευση. Απαιτείται να υπάρξει εναλλακτικό πλάνο» διαμαρτυρήθηκε ο βουλευτής της Α’ Ανατολικής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου.

