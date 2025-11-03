Τελευταία Νέα
Στα κάγκελα οι βουλευτές της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ – Υψηλοί τόνοι στην τηλεδιάσκεψη – «Πάρτε το πίσω»

Στα «κάγκελα» οι βουλευτές της Ν.Δ. με την αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να βάλει λουκέτο περίπου στα μισά καταστήματα στη χώρα αλλά και τους χειρισμούς από την πλευρά της κυβέρνησης.

Υψηλοί τόνοι και φωνές κυριαρχούν στην τηλεδιάσκεψη για τα ΕΛΤΑ, με περίπου 90 βουλευτές, σε σύνολο 156. Εξανέστη ο βουλευτής Α’ Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Πάρτε το πίσω» φώναζε.

«Οι τρεις μήνες παράταση (για κλείσιμο καταστημάτων στην περιφέρεια) δε φτάνουν για διαβούλευση. Απαιτείται να υπάρξει εναλλακτικό πλάνο» διαμαρτυρήθηκε ο βουλευτής της Α’ Ανατολικής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ

