ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος, Γρηγόρης Σκλήκας

Την παραίτησή του υπέβαλε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από την αιφνιδιαστική απόφαση να κλείσουν 204 υποκαταστήματα.

Της παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, προηγήθηκε σύσκεψη το πρωί της Τρίτης (04/11/25) στο Μέγαρο Μαξίμου ενώ επεισοδιακή ήταν η τηλεδιάσκεψη με δεκάδες βουλευτές που έγινε χθες (03/11/25) παρόντος του κ. Σκλήκα και του διευθυντή του Υπερταμείου στο οποίο ανήκουν τα ΕΛΤΑ. Εκεί αρκετοί εκ των βουλευτών της συμπολίτευσης ζήτησαν την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ.