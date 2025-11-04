Τελευταία Νέα
Διαθήκες online – Όλες οι αλλαγές στις κληρονομιές μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας diathikes.gr

Τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα diathikes.gr, μέσω της οποίας δημοσιεύονται όλες οι διαθήκες που έχουν κατατεθεί σε συμβολαιογράφο από την 1η Νοεμβρίου του 2025, παρουσίασαν στα μέσα Οκτωβρίου ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Γιάννης Μπούγας. Η μεταρρύθμιση αυτή ψηφιοποιεί πλήρως τη διαδικασία δημοσίευσης, μειώνοντας τον χρόνο ολοκλήρωσης από 400 ημέρες σε μόλις 3 έως 7 ημέρες.
Aπό την 1η Νοεμβρίου 2025, οι διαθήκες δημοσιεύονται ηλεκτρονικά από τον συμβολαιογράφο ακόμη και την ίδια ημέρα της αίτησης, το αργότερο μέσα σε 7 ημέρες. Κάθε συμβολαιογράφος θα εισάγει στο νέο Μητρώο Διαθηκών κάθε ιδιόγραφη, μυστική ή δημόσια διαθήκη που έχει συνταχθεί ή κατατεθεί ενώπιόν του. Το μητρώο τηρείται από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών–Πειραιώς–Αιγαίου και Δωδεκανήσου, διασφαλίζοντας ταχύτητα, διαφάνεια και ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

