Εμβολιασμοί σε καταυλισμούς Ρομά

Την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 το Κέντρο Κοινότητας (με Παράρτημα Ρομά ) και η Κινητή Μονάδα του Δήμου Καλαμάτας σε συνεργασία με κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν εμβολιασμό έναντι της ιλαράς σε δύο καταυλισμούς του Δήμου Καλαμάτας (Παναγάκια, Αγία Τριάδα) και σε έναν καταυλισμό του Δήμου Οιχαλίας (Ανθούσα).

Παράλληλα, έγινε σύσταση στους γονείς για τη σημασία της τήρησης του εμβολιαστικού προγράμματος παιδιών και εφήβων, ως ουσιώδες μέτρο πρόληψης σοβαρών μεταδοτικών νοσημάτων. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στις προσπάθειες τόσο των τοπικών όσο και των εθνικών φορέων για τη διασφάλιση της υγείας και της ισότιμης πρόσβασης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας.