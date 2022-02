Ένα ακόμη σεμινάριο από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Μετά την επιτυχία που σημείωσε το σεμινάριο με την Ηρώ Κόντη και τον χαρακτηριστικό τίτλο: Remapping the body αναφορικά με τη μοναδικότητα και τον διαφορετικό τρόπο που κινείται το κάθε σώμα, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας διευρύνοντας τις δράσεις του κατά τη διάρκεια του έτους, διοργανώνει ένα ακόμη σεμινάριο, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Keep Dancing, σε συνεργασία με τη Δημοτική Σχολή Χορού της πόλης. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού περιεχομένου, η τροφοδότηση του νέου καλλιτεχνικού δυναμικού της ευρύτερης με σημαντικά ερεθίσματα, καθώς και η υποστήριξη των ταλέντων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Το επόμενο σεμινάριο – KYS Improvisation: Practice into Performance, με τη Βαρβάρα Μπαρδακά είναι προγραμματισμένο για τις 19-20 Μαρτίου. Για πληροφορίες και συμμετοχές μπορείτε να καλείτε καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ στο τηλέφωνο 2721083086 ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected]