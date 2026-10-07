Ενεργειακή κρίση: 400 εκατ. ευρώ σε ετοιμότητα για μέτρα σε ρεύμα και καύσιμα

Αποθεματικό, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, προβλέπει το Προσχέδιο του νέου Κρατικού Προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση. Τα ποσά κατανέμονται σε 200 εκατ. ευρώ για το 2026 και άλλα 200 εκατ. ευρώ για το 2027.

Με το βλέμμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε δέκα ημέρες και το ενδεχόμενο απόφασης ΕΕ για μια νέα δημοσιονομική ευελιξία από τη Σύνοδο Κορυφής, ο νέος κρατικός προϋπολογισμός ενσωματώνει δύο «γραμμές άμυνας»: ένα πρόσθετο αποθεματικό περίπου 200 εκατ. ευρώ για έκτακτες δαπάνες στις τελευταίες 90 ημέρες της φετινής χρονιάς, αλλά και επιπλέον 200 εκατ. ευρώ για τις πρώτες 100 ημέρες του 2027, αν χρειαστεί, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες ανάγκες του χειμώνα.

Ωστόσο δεν πρόκειται για ήδη αποφασισμένα μέτρα, ούτε για συγκεκριμένο πακέτο επιδοτήσεων. Τα 200 εκατ. ευρώ που προβλέπονται για το 2027 περιλαμβάνονται στις γενικές κρατικές δαπάνες «υπό κατανομή», ώστε να εξειδικευθούν και να χρησιμοποιηθούν εφόσον προκύψουν ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.

Με άλλα λόγια, το ποσό λειτουργεί ως δημοσιονομικό «μαξιλάρι» και όχι ως προαναγγελία συγκεκριμένης ενίσχυσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις ή επαγγελματίες. Το προσχέδιο δεν προσδιορίζει σε ποια μέτρα θα κατευθυνθούν οι πόροι, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι ή αν το ποσό θα επαρκέσει σε περίπτωση μεγαλύτερης ή παρατεταμένης αύξησης των τιμών. Αναλόγως των συνθηκών δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε για επιδοτήσεις στο πετρέλαιο, είτε για fuel pass σε βενζίνες ή για λογαριασμούς φυσικού αερίου και ρεύματος, αν χρειαστεί.

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