Ενεργοποίηση του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας και του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας με φθινοπωρινές δράσεις

Συνεπείς στην υλοποίηση του οράματος για την ενεργοποίηση του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας (ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ) όλο τον χρόνο και τη μετατροπή του μοναδικού στην Ελλάδα Μεγάρου Χορού σε έναν ενεργό πυρήνα καλλιτεχνικής δημιουργίας 12 μήνες, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλος και η καλλιτεχνική Διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας Τζένη Αργυρίου, ανακοινώνουν το πρόγραμμα δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο 2025.

Ειδικότερα, 21-30 Οκτωβρίου το Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας θα φιλοξενήσει στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας το ερευνητικό χορογραφικό πρόγραμμα «Smala – Ένα χορογραφικό εργαστήριο στη Μεσόγειο» που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και την ομάδα Accrorap των χορογράφων Kader Attou και Sophie Bulbulyan. Ακολουθεί τον Νοέμβριο η Εθνική Λυρική Σκηνή που, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και το Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΑΡΙΣ, παρουσιάζει στις σκηνές του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας το τρίπτυχο χορού Return of the Summer με το Μπαλέτο της ΕΛΣ, τις παραστάσεις της Εναλλακτικής Σκηνής Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει, ο Καραγκιόζης Ριγολέττος και Θέλω να δω τον Πάπα, καθώς και μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Τέλος, συνεχίζεται μέχρι και τον Δεκέμβριο στο χώρο του Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού η επετειακή περιοδική έκθεση Καλαμάτα, η Πόλη του Χορού, που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού για τα 30 χρόνια του θεσμού. Η έκθεση, που έχει κερδίσει ήδη τις εντυπώσεις των επισκεπτών, αναδεικνύει την ιστορία του Φεστιβάλ μέσα από θραύσματα – αφίσες, προγράμματα, φωτογραφίες και βίντεο – του αρχείου του αλλά και νέες δημιουργίες.

Όλες οι παραπάνω δράσεις έχουν ως στόχο ένα Διεθνές Κέντρο Χορού που θα λειτουργεί όλο τον χρόνο ανεξάρτητα από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και θα κινείται ταυτόχρονα σε τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα ως χώρος φιλοξενίας καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, με ιδιαίτερο προσανατολισμό στους Έλληνες δημιουργούς. Ένα κέντρο που θα αγκαλιάζει όλα τα διαφορετικά στάδια που εμπλέκονται στη δημιουργία ενός καλλιτεχνικού έργου-την έρευνα, την παραγωγή, την παρουσίαση και την προώθηση-, που θα τροφοδοτεί τον διάλογο των τεχνών με τις επιστήμες, τις παραδόσεις και τις τεχνολογίες και θα αναδεικνύει τη σύνδεση της τέχνης με την κοινωνία μέσα από την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων του θεσμού με την πόλη και τις κοινότητες.

Οι δράσεις που θα παρουσιαστούν, επιβεβαιώνουν μία ακόμη προτεραιότητα της Τζένης Αργυρίου που είναι αυτή της ανάπτυξης συνεργασιών με άλλους πολιτιστικούς φορείς, μορφωτικά ιδρύματα και οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Γαλλικό Ινστιτούτο και η ομάδα Accrorap, με έδρα τη Friche La Belle de Mai στη Μασσαλία.