Δημήτρης Πτωχός: «Η διαχείριση του νερού είναι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή πρόκληση»

Η Πελοπόννησος φιλοξένησε τον εθνικό διάλογο για το μέλλον της ελληνικής αγροδιατροφής μέσα από το 3ο Cantina Academy, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στην Καλαμάτα. Με κεντρικό θέμα «Διασφαλίζοντας το μέλλον της τροφής», το συνέδριο, που διοργανώθηκε από το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής, της επιστήμης, της παραγωγής και της γαστρονομίας, με στόχο να αναδειχθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του αγροδιατροφικού τομέα.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κατά την τοποθέτησή του στο πάνελ με θέμα «Ένας σχεδιασμός για το μέλλον της Περιφέρειας», στο πλευρό του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και της CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Αντιγόνης Λυμπεροπούλου, ανέδειξε το ζήτημα της διαχείρισης του νερού ως τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή και περιβαλλοντική πρόκληση των επόμενων ετών.

«Χρειαζόμαστε έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης νερού με δημόσιο χαρακτήρα, που θα εξασφαλίζει ορθολογική αξιοποίηση και δίκαιη κατανομή των υδάτινων πόρων», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, εξηγώντας πως σήμερα «πέντε περιφερειακές ενότητες διαχειρίζονται το νερό με διαφορετικούς τρόπους, γεγονός που δημιουργεί ανισότητες και προβλήματα ανταγωνιστικότητας».

Ο κ. Πτωχός επεσήμανε πως η ορθή διαχείριση του νερού δεν αφορά μόνο την άρδευση, αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία και την αποδοτική χρήση της γης, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για συντονισμό και ταχύτητα στην υλοποίηση έργων υποδομής σε όλες τις περιφερειακές ενότητες.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι η οργάνωση, η απλοποίηση των διαδικασιών και η ενοποίηση των φορέων. Όταν υπάρχει συνεργασία, κάθε σταγόνα νερού αποκτά αξία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη συνολική αγροτική πολιτική της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης στάθηκε στη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την καινοτομία, την τεχνολογία και την εκπαίδευση, τονίζοντας ότι στόχος είναι «η γεωργία της γνώσης, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας».

Πρότεινε τέσσερις λέξεις-κλειδιά για το νέο αυτό μοντέλο: γνώση, συνεργασία, βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα, και ανέλυσε τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για επανεκκίνηση όλων των αρδευτικών έργων, για εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών, δημιουργία Αγροτικής Σχολής και την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων με σύγχρονες πρακτικές παραγωγής και εξωστρέφειας.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε επίσης ότι το επάγγελμα του παραγωγού πρέπει να αναβαθμιστεί και να γίνει ελκυστικό για τους νέους, καθώς αποτελεί πλέον «διεπιστημονικό επάγγελμα, με σύνδεση στην έρευνα, στη βιοποικιλότητα και στη διαχείριση φυσικών πόρων».

Ειδική αναφορά έκανε στην ανάγκη διάχυσης της επιστημονικής γνώσης στους παραγωγούς, με αξιοποίηση εργαλείων όπως οι εδαφολογικοί χάρτες και τα ανοιχτά δεδομένα που μπορούν να στηρίξουν τη λήψη αποφάσεων.

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι η διατροφική ασφάλεια είναι ζήτημα πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής, καλώντας σε συνεργασία επιστήμης, παραγωγής, πολιτικής και αγοράς για τη δημιουργία μετρήσιμων αποτελεσμάτων που θα ωφελήσουν την κοινωνία και την οικονομία.

«Η Πελοπόννησος έχει τους ανθρώπους, τη γνώση και τη θέληση να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας», κατέληξε.

Το συνέδριο και οι συμμετέχοντες

Το 3ο Cantina Academy συγκέντρωσε πλήθος προσωπικοτήτων από την πολιτική, την επιστήμη, τη γαστρονομία και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Στα πάνελ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί Άκης Σκέρτσος (Επικρατείας), Κώστας Τσιάρας (Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και Δημήτρης Παπαστεργίου (Ψηφιακής Διακυβέρνησης), ο Βουλευτής Παύλος Γερουλάνος, η CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι της αγοράς και της παραγωγής.

Με θεματικές που αφορούσαν τη διατροφική ασφάλεια, τη γνώση και καινοτομία στην αγροτική παραγωγή, την τεχνολογία και έρευνα, αλλά και τη σχέση γαστρονομίας, εντοπιότητας και βιωσιμότητας, το συνέδριο ανέδειξε την ανάγκη για νέες συνεργασίες και συντονισμένες πολιτικές στον αγροδιατροφικό τομέα.