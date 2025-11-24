ΕΝΦΙΑ: «Οδηγός» για να κερδίσετε έκπτωση

O ΕΝΦΙΑ του 2026 διαμορφώνεται σε δύο άξονες: τις στοχευμένες εκπτώσεις για ασφαλισμένα ακίνητα από το 2025 και τις σαρωτικές μειώσεις – ακόμη και πλήρη κατάργηση – που έρχονται από το 2026 για χιλιάδες μικρούς οικισμούς. Για εκατομμύρια ιδιοκτήτες, το πραγματικό ερώτημα είναι ένα: πώς μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει το μέγιστο δυνατό όφελος; Τα βήματα είναι συγκεκριμένα και – κυρίως – απαιτούν προσοχή στη λεπτομέρεια.

Η πρώτη και καθοριστική παράμετρος είναι η αξία του ακινήτου. Υπάρχουν δύο κατηγορίες: σπίτια με αξία έως 500.000 ευρώ και σπίτια άνω των 500.000 ευρώ. Ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι τυπικός – καθορίζει το «ταβάνι» της έκπτωσης. Τα ακίνητα έως 500.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν έκπτωση έως 20%, ενώ τα μεγαλύτερης αξίας περιορίζονται σε έως 10%.

