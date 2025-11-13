ΕΝΦΙΑ: Έρχονται επιστροφές χρημάτων σε φορολογούμενους από τροποποιητικές δηλώσεις Ε9

Επιστροφή ΕΝΦΙΑ για φορολογούμενους που υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 ώστε να δηλώσουν ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων στα έτη 2014-2019 προβλέπει η εγκύκλιος Ε.2095/2025 της ΑΑΔΕ, διευκρινίζοντας ότι τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αποδίδονται κανονικά.

Η επιστροφή ΕΝΦΙΑ βασίζεται σε ειδική ρύθμιση του ν. 5193/2025, που κατ’ εξαίρεση επέτρεψε έως 30.06.2025 την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2014-2019 αποκλειστικά και μόνο για τη δήλωση ιδιοχρησιμοποίησης από πρόσωπα που απαλλάσσονται. Ωστόσο, η εγκύκλιος λέει ρητά πως, πέρα από τη διαγραφή των βεβαιωμένων ποσών που προβλέπει ο νόμος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ΕΝΦΙΑ που προκύπτουν μετά τις τροποποιητικές Ε9 επιστρέφονται στον φορολογούμενο.