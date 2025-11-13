ΕΝΦΙΑ: Έρχονται επιστροφές χρημάτων σε φορολογούμενους από τροποποιητικές δηλώσεις Ε9

Επιστροφή ΕΝΦΙΑ για φορολογούμενους που υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 ώστε να δηλώσουν ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων στα έτη 2014-2019 προβλέπει η εγκύκλιος Ε.2095/2025 της ΑΑΔΕ, διευκρινίζοντας ότι τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αποδίδονται κανονικά.
Η επιστροφή ΕΝΦΙΑ βασίζεται σε ειδική ρύθμιση του ν. 5193/2025, που κατ’ εξαίρεση επέτρεψε έως 30.06.2025 την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2014-2019 αποκλειστικά και μόνο για τη δήλωση ιδιοχρησιμοποίησης από πρόσωπα που απαλλάσσονται. Ωστόσο, η εγκύκλιος λέει ρητά πως, πέρα από τη διαγραφή των βεβαιωμένων ποσών που προβλέπει ο νόμος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ΕΝΦΙΑ που προκύπτουν μετά τις τροποποιητικές Ε9 επιστρέφονται στον φορολογούμενο.
Το νομικό σκεπτικό της εγκυκλίου είναι πως αφού η ειδική ρύθμιση επέτρεψε κατ’ εξαίρεση τις τροποποιητικές και δεν απαγόρευσε επιστροφές, τότε εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΔ) για παραγραφή/επιστροφή (άρθρα 36 και 42) και τα πιστωτικά που προκύπτουν από την εκκαθάριση επιστρέφονται.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ