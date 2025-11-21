Ενημερωτική δράση του Κέντρου Κοινότητας στο Γυμνάσιο Αρφαρών

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, στελέχη του Κέντρου Κοινότητας της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας πραγματοποίησαν στο Γυμνάσιο Αρφαρών βιωματική δράση, με θέμα τη σχολική διαρροή και τη δύναμη της γνώσης στη ζωή.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι μαθητές συνδέθηκαν ζωντανά μέσω Zoom με έναν φοιτητή Ρομά από τον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος μοιράστηκε την προσωπική του πορεία από τον καταυλισμό έως τα έδρανα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τη Νέα Υόρκη. Μέσα από την ιστορία της ζωής του, τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που συνάντησε, οι μαθητές άκουσαν τους τρόπους που χρησιμοποίησε για να ξεπεράσει τα εμπόδια που βρήκε και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.

Το μήνυμα της δράσης ήταν σαφές: η εκπαίδευση αποτελεί βασικό μοχλό αλλαγής και ενδυνάμωσης για κάθε άνθρωπο.