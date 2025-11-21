Οι τοίχοι γίνονται καμβάς γνώσης: Το Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας εμπνέει με τα 91 γεωμετρικά σχήματα (video)

Η εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, ‘’μετέφερε’’ σήμερα τους τηλεθεατές σε ένα σχολείο-πρότυπο έμπνευσης: το Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας. Εκεί, οι τοίχοι έχουν μετατραπεί σε έναν μοναδικό καμβά, με γεωμετρικά σχήματα και αποσπάσματα αρχαίων κειμένων, μεταλαμπαδεύοντας γνώσεις με έναν πρωτότυπο και διδακτικό τρόπο στους μαθητές.

Σε απευθείας σύνδεση, τόσο ο δημιουργός κ. Γιάννης Τσιμόγιαννης, όσο και η διευθύντρια του σχολείου κα Λίζα Σταθοπούλου, περιέγραψαν την διαφορετική, ελκυστική και συνάμα διδακτική εικόνα που υπάρχει στο σχολείο, εστιάζοντας τόσο στη μεγάλη αποδοχή από τους μαθητές -για τους οποίους μάλιστα αποτελεί και θέμα συζήτησης -αλλά και το γεγονός ότι το Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς. Με το έργο αυτό το σχολείο προσελκύει τα βλέμματα όχι μόνο των περαστικών αλλά και του πανελληνίου για μια πρωτοτυπία που κινητροδοτεί με τον πιο εφευρετικό τρόπο την μάθηση.