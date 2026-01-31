Ενημερωτική ημερίδα “Τελωνειακές Απλουστεύσεις και Διευκόλυνση της Επιχειρηματικότητας” στην Καλαμάτα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διοργανώνει προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: “Τελωνειακές Απλουστεύσεις και Διευκόλυνση της Επιχειρηματικότητας”, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας (Πλατεία 23ης Μαρτίου, Καλαμάτα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:45: Προσέλευση

17:00: Χαιρετισμοί

17:15: Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ) – «Το τελωνειακό διαβατήριο»- ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις

Δημήτρης Μπουρίκος, Γενικός Διευθυντής Τελωνείων & ΕΦΚ

17:25: Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ) – Διαδικασία πιστοποίησης και χρηστικές πληροφορίες

Παναγιώτης Δρούζας, Στέλεχος Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας

Αγγελική Νούλη, Στέλεχος Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας

17:45: Τελωνειακές απλουστεύσεις:

Εισαγωγή – εξαγωγή – εναπόθεση – αποθήκευση

Μαρία Τερζάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Συντονισμού Τελωνειακών Διαδικασιών και Απλουστεύσεων της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών

Κυριακή Ελευθεριάδου, Στέλεχος Τμήματος Συντονισμού Τελωνειακών Διαδικασιών και Απλουστεύσεων της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών

Διονύσιος Ζορμπάνος, Προϊστάμενος Τμήματος ΦΠΑ Εισαγωγών-Εξαγωγών της Διεύθυνσης ΕΦΚ & ΦΠΑ

18:20: Ερωτήσεις – Συζήτηση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Για την επιβεβαίωση της παρουσίας όπως αποστείλετε e-mail έως και την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026, στο [email protected] και [email protected].

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο Τ.: 261 3622 165