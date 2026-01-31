Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στροφή στα ακίνητα 20ετίας – Τα SOS για μια ανακαίνιση

Στροφή σε παλαιά και μεταχειρισμένα ακίνητα έχουν κάνει οι αγοραστές τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τα στοιχεία των κτηματομεσιτικών εταιριών. Οι αυξήσεις των τιμών στα νεόδμητα ακίνητα οδηγούν όλο και περισσότερους σε παλαιότερα ακίνητα τα οποία είναι πιο προσιτά.

Τα ακίνητα

Η κυριαρχία των παλαιών ακινήτων στις αγοραπωλησίες αποτυπώνει την ανάγκη για ακίνητα σε πιο προσιτές τιμές αλλά και την μη ανανέωση του αποθέματος κατοικιών με νέες κατασκευές.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η δυσκολία των νοικοκυριών να καλύψουν την αγορά νεόδμητης κατοικίας, αλλά και η εκτίναξη την τελευταία δεκαετία των ενοικίων, αναζωογόνησαν την αγορά των παλαιότερων ακινήτων αυξάνοντας και τις ανακαινίσεις.

Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν να αγοράσουν ένα πολύ παλιό σπίτι και στη συνέχεια να το ανακαινίσουν προκειμένου να γίνει κατοικήσιμο.

Η ανακαίνιση

Όμως, πριν οι ενδιαφερόμενοι προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κίνηση, είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί η στατική επάρκεια αυτών των κτιρίων, μιας και η Ελλάδα είναι μια χώρα με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Επιπλέον, ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνει προκειμένου να μη διατεθούν άσκοπα οικονομικοί πόροι για την ανακαίνιση ενός κτιρίου που μπορεί να είναι στατικά ακατάλληλο.

Οι υποψήφιοι αγοραστές, προκειμένου να είναι σίγουροι πως το κτίριο για το οποίο ενδιαφέρονται είναι ασφαλές και αντέχει σε ανακαινίσεις ή οποιαδήποτε άλλη επέμβαση, θα πρέπει να απευθυνθούν σε πολιτικό μηχανικό, ο οποίος, εξετάζοντας την τήρηση των ειδικών κανονισμών που καθορίζουν τον βαθμό ασφαλείας και αντοχής σε ζημιές, θα τους ενημερώσει για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ

