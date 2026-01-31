Στο 13,4% το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών – Σε ΜΜΕ και 65+ οι μεγαλύτερες αποκλίσεις

Στο 13,4% παραμένει το μισθολογικό χάσμα, δηλαδή το ποσοστό κατά το οποίο οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι μεγαλύτερες από αυτές των γυναικών, στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται διαφορετικά από τους άνδρες στη χώρα μας ακόμη και όταν προσφέρουν την ίδια εργασία, πολύ περισσότερες γυναίκες εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, η ανεργία πλήττει περισσότερο εκείνες, οι οικογενειακές υποχρεώσεις συχνά ανακόπτουν την επαγγελματική τους εξέλιξη αλλά και την ανέλιξή τους σε υψηλά αμειβόμενες θέσεις, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μεγαλύτερο Χάσμα Αμοιβών παρατηρείται στον τομέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπου οι αμοιβές των ανδρών είναι σχεδόν διπλάσιες από εκείνες των γυναικών (24,5%, 24,9% και 25,3% για τα έτη 2022, 2023 και 2024).

Το μικρότερο μισθολογικό χάσμα και με αντίθετο πρόσημο (δηλαδή οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι χαμηλότερες από των γυναικών) καταγράφεται στον τομέα Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης, με -4,8%, -4,4% και -5,5% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.

Υψηλές είναι οι διαφορές αποδοχών ανάμεσα στα δύο φύλα και στους εργαζόμενους συνταξιούχους (ηλικιακή ομάδα 65+) με 27,1%, 25,1% και 21,5% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.

