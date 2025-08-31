Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή – Μέσω πλατφόρμας η διαδικασία

Τέλος στον φόβο των ιδιοκτητών για απλήρωτα ενοίκια και λογαριασμούς από τους ενοικιαστές τους, επιχειρεί να βάλει το πιστοποιητικό καλοπληρωτή που θα τεθεί σε ισχύ από το 2026.

Συγκεκριμένα, από την επόμενη χρονιά, οι υποψήφιοι ενοικιαστές θα μπορούν να αποδεικνύουν με ένα απλό πιστοποιητικό ότι είναι καλοπληρωτές, ότι δηλαδή δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ή προς τον ιδιωτικό τομέα.