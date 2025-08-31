Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή – Μέσω πλατφόρμας η διαδικασία

Τέλος στον φόβο των ιδιοκτητών για απλήρωτα ενοίκια και λογαριασμούς από τους ενοικιαστές τους, επιχειρεί να βάλει το πιστοποιητικό καλοπληρωτή που θα τεθεί σε ισχύ από το 2026.
Συγκεκριμένα, από την επόμενη χρονιά, οι υποψήφιοι ενοικιαστές θα μπορούν να αποδεικνύουν με ένα απλό πιστοποιητικό ότι είναι καλοπληρωτές, ότι δηλαδή δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ή προς τον ιδιωτικό τομέα.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς τόνισε ότι «επιτέλους θα δοθεί η δυνατότητα σε κάθε καλοπροαίρετο και σε κάθε ενοικιαστή που σέβεται τις υποχρεώσεις του και σέβεται την περιουσία που θα του εμπιστευτεί ένας ιδιοκτήτης, να του το αποδείξει άμεσα και αδιάψευστα και να πάρει αμέσως το σπίτι και σε πολύ καλή τιμή.
